Roma | 24 feriti dopo il crollo in metro Un uomo ha perso il piede

Roma - crolla scala mobile nella metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crollata nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico [VIDEO]. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con ...

Roma - cede la scala mobile del metrò : 24 tifosi russi feriti | Aperte due inchieste | Testimoni : "Saltavano" : Nella stazione Repubblica della metro A di Roma una scala mobile ha ceduto coinvolgendo un gruppo di tifosi del Cska Mosca

Roma - l’intervento dei soccorritori dopo il cedimento delle scale mobile. I feriti portati fuori dalla metro in barella : dopo il cedimento delle scale mobili della metro Repubblica di Roma, sono scattati gli interventi dei soccorritori. Nel video girato dai Vigili del fuoco, il momento in cui i feriti, 24 in tutto, vengono aiutati e portati in superficie. Il giorno successivo all’incidente, la fermata resta chiusa. Intanto la polizia ha sequestrato l’area per le verifiche e la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, al momento a carico di ...

Incidente metro - Raggi : 'Esprimo la solidarietà della città di Roma ai feriti' : 'Siamo venuti qui per capire cosa sia successo. Da dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale, però adesso dobbiamo capire. So che Atac ha ...