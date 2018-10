Rocco Schiavone 2 terza puntata | trama e anticipazioni 31 ottobre 2018

Rocco Schiavone 2 - la vendetta di Sebastiano : anticipazioni 24 ottobre : Prosegue mercoledì 24 ottobre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, la seconda stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone, nella quale un disilluso e coriaceo Marco Giallini veste i panni del sarcastico, ruvido e cinico vicequestore Rocco Schiavone, un poliziotto dal grande talento e con un passato difficile e doloroso che in questa nuova tornata di episodi torna a tormentarlo da vicino. Romano fino al midollo, Schiavone si ritrova ...

Antonio Manzini annuncia - ad Aosta - la terza serie di 'Rocco Schiavone' che - al ritorno su 'Rai2' - incolla allo schermo oltre tre milioni di ... : Un argomento da prima pagina, all'ordine del giorno nell'agenda politica valdostana è quindi diventato il tema della nuova indagine di Schiavone, personaggio che ormai lega in modo sempre più stretto ...

Rocco Schiavone 2 streaming : come rivedere le puntate : Vuoi rivedere la serie “Rocco Schiavone 2” con protagonista Marco Giallini? Ecco come e dove è possibile rivedere le puntate in streaming e OnDemand Marco Giallini è tornato con la seconda stagione di “Rocco Schiavone 2“, la serie televisiva ispirata ai romanzi di Antonio Manzini e trasmessa con grande successo su Rai2. Nuovi avvincenti episodi ambientati come sempre nella cittadina di Aosta con protagonista principale il ...

Ascolti TV | Mercoledì 17 ottobre 2018. Vince Rocco Schiavone (13.9%). Benvenuti al Sud 13.1% - Lasciati Andare 8.4% : Lasciati Andare Su Rai1 Lasciati Andare ha conquistato 1.917.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.795.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato 3.172.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.735.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.088.000 ...