Rocco Schiavone 2 | le anticipazioni della seconda puntata

Rocco Schiavone 2 - anticipazioni trama seconda puntata | 24 ottobre : seconda puntata di Rocco Schiavone 2, la fiction di successo di Rai 2 con Marco Giallini: ecco le anticipazioni della puntata di mercoledì 24 ottobre Torna Rocco Schiavone in prima serata su Rai2 con un nuovo imperdibile appuntamento. Il poliziotto cinico, burbero, un po’ violento e talvolta sboccato, interpretato da Marco Giallini, è al centro di una nuova complicata vicenda. trama Episodio del 24 ottobre Mercoledì 24 ottobre alle ore ...

Antonio Manzini annuncia - ad Aosta - la terza serie di 'Rocco Schiavone' che - al ritorno su 'Rai2' - incolla allo schermo oltre tre milioni di ... : Un argomento da prima pagina, all'ordine del giorno nell'agenda politica valdostana è quindi diventato il tema della nuova indagine di Schiavone, personaggio che ormai lega in modo sempre più stretto ...

Ascolti tv - esordio vincente per Rocco Schiavone 2 con oltre 3 milioni di telespettatori : È un esordio vincente quello di Rocco Schiavone: la prima puntata della seconda stagione in onda il 17 ottobre su Rai2 si è aggiudicata la prima serata con 3 milioni 172mila telespettatori e il 13.94% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Benvenuti al Sud ha interessato 2 milioni 795mila spettatori con il 13.05% di share. Su Rai3 la trasmissione di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha raggiunto 2 milioni 88mila spettatori (9.97%). Su ...

Rocco Schiavone 2 streaming : come rivedere le puntate : Vuoi rivedere la serie “Rocco Schiavone 2” con protagonista Marco Giallini? Ecco come e dove è possibile rivedere le puntate in streaming e OnDemand Marco Giallini è tornato con la seconda stagione di “Rocco Schiavone 2“, la serie televisiva ispirata ai romanzi di Antonio Manzini e trasmessa con grande successo su Rai2. Nuovi avvincenti episodi ambientati come sempre nella cittadina di Aosta con protagonista principale il ...

Ascolti TV | Mercoledì 17 ottobre 2018. Vince Rocco Schiavone (13.9%). Benvenuti al Sud 13.1% - Lasciati Andare 8.4% : Lasciati Andare Su Rai1 Lasciati Andare ha conquistato 1.917.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.795.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato 3.172.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.735.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.088.000 ...

Rocco Schiavone 2 : anticipazioni seconda puntata di mercoledì 24 ottobre 2018 : Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini Quattro puntate, dirette da Giulio Manfredonia, racconteranno il passato e il presente di Rocco Schiavone, svelando tutti i motivi del dramma che lo ha colpito, ovvero la morte della moglie Marina. Al centro della narrazione ci sarà dunque l’indagine personale del Vicequestore, ma ci sarà spazio anche per dei casi polizieschi che dovrà risolvere insieme alla sua squadra. A seguire tutte le anticipazioni ...