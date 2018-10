Rocco Schiavone 2 | la vendetta di Sebastiano | anticipazioni 24 ottobre

Ascolti tv - Barcellona – Inter batte Rocco Schiavone 2 : La partita di Champions League giocata dall’Inter contro il Barcellona e trasmessa il 24 ottobre da Rai1 ha vinto il prime time con 4 milioni 656mila telespettatori e uno share del 18.41%. Ascolti tv prime time Su Rai2 anche il secondo appuntamento con Rocco Schiavone, la serie Interpretata da Marco Giallini ha realizzato 2 milioni 656mila telespettatori (10.95% di share). Su Canale5 Che Bella Giornata ha ottenuto 2 milioni 393mila ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 ottobre 2018. Barcellona-Inter 18.4% - Rocco Schiavone 11% : Barcellona-Inter (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Champions League Barcellona-Inter ha conquistato 4.656.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 2.393.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato 2.656.000 spettatori pari all’11% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha catturato l’attenzione di 1.279.000 ...

Anticipazioni 'Rocco Schiavone 2' terza puntata : l'indagine sulla trans trovata morta : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raidue con la fortunata fiction Rocco Schiavone 2 con protagonista Marco Guiallini. La prossima settimana, mercoledì 31 ottobre, andra' in onda la terza puntata di questa nuova stagione che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto importanti sulla rete diretta da Andrea Fabiano. I colpi di scena non mancheranno e anche questa volta Rocco sara' chiamato ad investigare su un nuovo scottante caso. ...

Rocco Schiavone 2 : terza puntata - anticipazioni 31 ottobre : Rocco Schiavone 2 terza puntata, anticipazioni – Il 31 ottobre 2018 andrà in onda un nuovo appuntamento con il Vicequestore interpretato da Marco Giallini. “Pulvis et Umbra” rimette in gioco il penultimo romanzo di Manzini, con un tentativo da parte del protagonista di dare ancora una mano al giovanissimo amico Gabriele. La terza puntata di Rocco Schiavone 2 prevede però che Sebastiano punterà dritto alla figlia di Baiocchi pur ...

Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni terza puntata - 31 ottobre : una complessa indagine per il vicequestore : ROCCO SCHIAVONE 2, Anticipazioni terza puntata 31 ottobre Raidue: il vicequestore alle prese con il ritrovamento del cadavere di una trans nella Dora...(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 23:05:00 GMT)

Rocco Schiavone 2 : anticipazioni terza puntata di mercoledì 31 ottobre 2018 : Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini Quattro puntate, dirette da Giulio Manfredonia, racconteranno il passato e il presente di Rocco Schiavone, svelando tutti i motivi del dramma che lo ha colpito, ovvero la morte della moglie Marina. Al centro della narrazione ci sarà dunque l’indagine personale del Vicequestore, ma ci sarà spazio anche per dei casi polizieschi che dovrà risolvere insieme alla sua squadra. A seguire tutte le anticipazioni ...

Rocco Schiavone 2 - anticipazioni terza puntata del 31 ottobre 2018 : Rocco Schiavone 2, anticipazioni terza puntata del 31 ottobre 2018: "Pulvis et Umbra".prosegui la letturaRocco Schiavone 2, anticipazioni terza puntata del 31 ottobre 2018 pubblicato su TVBlog.it 24 ottobre 2018 22:00.

Anticipazioni Rocco Schiavone 2 : una nuova rottura per il vice questore : Rocco Schiavone 2: Anticipazioni terza puntata Grandissimo successo per la prima puntata di Rocco Schiavone 2. La seconda stagione della serie televisiva di Rai Due con Marco Giallini ha vinto la prima serata del mercoledì, tenendo incollati al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Il vice questore romano trasferito a Roma per punizione sta cercando, invano, di […] L'articolo Anticipazioni Rocco Schiavone 2: una nuova rottura per il ...

Anticipazioni 'Rocco Schiavone 2' terza puntata : l'indagine sulla trans trovata morta : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raidue con la fortunata fiction Rocco Schiavone 2 con protagonista Marco Guiallini. La prossima settimana, mercoledì 31 ottobre, andrà in onda la terza puntata di questa nuova stagione che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto importanti sulla rete diretta da Andrea Fabiano. I colpi di scena non mancheranno e anche questa volta Rocco sarà chiamato ad investigare su un nuovo scottante caso. Spoiler ...

Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni seconda puntata : il vicequestore morirà? Parla Antonio Manzini : ROCCO SCHIAVONE 2, Anticipazioni seconda puntata 24 ottobre Raidue: tutta la verità è il titolo dell'episodio di oggi con il commissario alle prese con un duplice omicidio.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Rocco Schiavone 2 terza puntata : trama e anticipazioni 31 ottobre 2018 : Rocco Schiavone 2 terza puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 2 la fiction con Marco Giallini. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento mercoledì 31 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rocco Schiavone 2 terza puntata: trama e anticipazioni 31 ottobre 2018 Rocco Schiavone 2 terza puntata Pulvis et Umbra. Mentre Rocco si reca in questura assieme a Gabriele per dargli ...

Rocco Schiavone 2 - la vendetta di Sebastiano : anticipazioni 24 ottobre : Prosegue mercoledì 24 ottobre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, la seconda stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone, nella quale un disilluso e coriaceo Marco Giallini veste i panni del sarcastico, ruvido e cinico vicequestore Rocco Schiavone, un poliziotto dal grande talento e con un passato difficile e doloroso che in questa nuova tornata di episodi torna a tormentarlo da vicino. Romano fino al midollo, Schiavone si ritrova ...

Seconda puntata di Rocco Schiavone 2 - anticipazioni 24 ottobre : il vicequestore fermerà Sebastiano? : Stasera andrà in onda la Seconda puntata di Rocco Schiavone 2. Appuntamento su Rai2 mercoledì 24 ottobre con la nuova stagione del personaggio letterario nato dalla penna di Antonio Manzini e portato sullo schermo da Marco Giallini. Schiavone, poliziotto cinico, burbero, un po' violento e talvolta sboccato ma dal cuore d'oro, questa volta è alle prese con un momento nevralgico della sua vita. Romano fino al midollo, il vicequestore originario di ...

Rocco Schiavone - le anticipazioni della seconda puntata : Mercoledì 24 ottobre un nuovo appuntamento con la serie ispirata al personaggio dei romanzi di Antonio Manzini, interpretato...