Riuscirà Di Maio a salvare 20 miliardi che rischiamo di buttare via?

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Più di 20mila milioni di euro dell’Unione europea, destinati a noi italiani sono in pericolo. Se non riusciamo a spenderli entro il 2020 se li beccheranno i portoghesi, i tedeschi, gli spagnoli, cioè i Paesi europei che riescono a compiere il miracolo di spendere la quota di denaro che l’Ue assegna loro. Nel passato recente abbiamo perso circa il 45% dei fondi europei. Prima la situazione era peggiore. Pensa a Berlusconi, Prodi, D’Alema, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, che dicono alla loro mamma: – Ho perso un baule pieno di banconote… – Ma caro, come hai fatto? – Non so ero lì e mi è sgusciato! – Figlio mio, un’altra volta devi stare più attento! Cavolo! Se fosse capitato a me di perdere un baule di euro mia madre mi pelava vivo! Sono fortunati questi ragazzi! Loro se la sono cavata facile: “Mamma non è colpa mia! È l’Europa che è stata cattiva! Mamma, ...