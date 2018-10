Ritrovati altri 5 scheletri a Pompei

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) I resti di cinque persone, con tutta probabilità due donne e tre bambini, che si erano rifugiati in una stanza da letto nel disperato tentativo di salvarsi dalla pioggia di lapilli che aveva invaso l'abitazione. È la nuova agghiacciante scoperta arrivata dagli scavi in corso a."Un ritrovamento scioccante, ma anche molto importante per la storia degli studi", commenta con l'ANSA il direttore Massimo Osanna. Glisono stati trovati nella casa dell'iscrizione che cambierebbe la data dell'eruzione.