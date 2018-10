Ritorno allo stato azionista?

ALESSIO VASSALLO/ Dal giovane Mimì Augello al ruolo ne I Medici 2 (Soliti Ignoti - Il Ritorno) : ALESSIO VASSALLO: l'attore palermitano noto per aver vestito i panni di Mimì Augello ne Il giovane Montalbano figura ora nel cast de I Medici 2 (I Soliti Ignoti - Il ritorno)(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:22:00 GMT)

Antonio Manzini annuncia - ad Aosta - la terza serie di 'Rocco Schiavone' che - al Ritorno su 'Rai2' - incolla allo schermo oltre tre milioni di ... : Un argomento da prima pagina, all'ordine del giorno nell'agenda politica valdostana è quindi diventato il tema della nuova indagine di Schiavone, personaggio che ormai lega in modo sempre più stretto ...

Fallout 76 vedrà il Ritorno dell'Enclave e la presenza di fazioni tutte nuove : Durante il fine settimana, Bethesda ha condiviso ulteriori informazioni su Fallout 76. Nonostante il gioco imminente non abbia NPC umani, l'account Twitter ufficiale di Fallout ha fatto trapelare le fazioni del gioco, anche se resta da vedere se queste saranno composte da NPC o giocatori umani. Come segnala Eurogamer.net, un tweet conferma che Fallout 76 presenterà il ritorno di un vecchio amico (o piuttosto, nemico) nella forma dell'Enclave, ...

Fortnite : alcuni tweet di Epic Games farebbero pensare al Ritorno dell'evento a tema Halloween "Fortnitemares" in Battle Royale : Epic Games ha condiviso un altro tweet dedicato a "Fortnitemares", che farebbe pensare a un evento a tema Halloween probabilmente in arrivo nell'apprezzata modalità Battle Royale di Fortnite.Come segnala Eurogamer.net, il criptico tweet è il secondo ad essere stato pubblicato durante il fine settimana, anche se non fornisce molti dettagli.Mentre un precedente tweet offriva un'occhiata a un personaggio o una skin non identificata, ora un nuovo ...

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : 'Bianconeri su Grimaldo'. E Chiellini apre al Ritorno di Pogba : In Portogallo sono sicuri: "La Juventus ha già parlato con Grimaldo" . Il calciatore in questione è Alejandro Grimaldo Garcia, terzino sinistro classe '95 di nazionalità spagnola e dal 2016 al Benfica.

Halloween - una clip dell’horror col Ritorno di Jamie Lee Curtis : Quaranta anni dopo è tempo di resa dei conti per Laurie Strode e Michael Myers. La sopravvissuta e l’assassino, che la notte di Halloween di quattro decenni prima aveva provocato un carneficina, tornano a scontrarsi nell’atto finale in un horror che taglia i ponti con gli episodi successivi al film del 1978. A indossare i panni dei protagonisti sono gli interpreti originali: Jamie Lee Curtis nelle vesti di una donna che rivive le paure ...

'Cavallo di Ritorno' - 80 colpi a segno tra Napoli e provincia : undici arresti : Tra Napoli e provincia avevano messo a segno circa 80 furti di auto parcheggiate in strada. I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale, eseguendo un'ordinanza emessa dal gip di Napoli su ...

Real Madrid - Perez valuta un cavallo di Ritorno per sostituire Lopetegui : Il Real Madrid non sta vivendo un periodo particolarmente felice, così Florentino Perez sta valutando un possibile cambio alla guida tecnica. Tra i nomi della lista di Perez c’è anche quello di Josè Mourinho: secondo il Daily Mail, oltre all’ipotesi Antonio Conte, si starebbe valutando il ritorno “special one” sulla panchina dei Blancos dopo il divorzio, tutt’altro che sereno, del 2013. A prescindere dal ...

Auto rubata - donna arrestata per il tentato 'cavallo di Ritorno' : Gli agenti di polizia del commissariato di Afragola hanno arrestato Angela Basile, 39enne napoletana, per il reato di tentata estorsione. Gli agenti, mercoledì scorso, sono stati contattati da un uomo ...

Overwatch : Blizzard annuncia il Ritorno dell'evento autunnale Halloween da brividi : Gli eventi a tema di Overwatch sono ormai una tradizione, e nonostante siano passati più di due anni dal lancio Blizzard continua a supportare il suo hero shooter con tanti contenuti inediti, stagione dopo stagione.Con l'arrivo di ottobre Halloween sembra già alle porte, e Blizzard ha puntualmente annunciato che il nuovo evento "Halloween da brividi" sarà disponibile a partire dal 9 ottobre, e si concentrerà con tutta probabilità su quello che è ...

American Horror Story Apocalypse festeggia Halloween tra omicidi - rivelazioni e il Ritorno del mitico trio di streghe : Halloween anticipato per American Horror Story Apocalypse che torna in onda negli Usa con un nuovo episodio, il terzo della stagione, in cui, ancora una volta scopriamo che niente (e nessuno) è come sembra. Trucchi e dolcetti non hanno reso meno cruento l'episodio che si è chiuso con una vera e propria mattanza riprendendo proprio da dove lo avevamo lasciato ovvero dalla scoperta che Kathy Bates questa volta sia stata chiamata ad interpretare ...

Una pallottola nel cuore 3/ Anticipazioni e diretta 11 Settembre : il Ritorno di Maddalena : Una pallottola nel cuore 3, Anticipazioni prima puntata 11 Settembre: Gigi Proietti torna a vestire i panni del giornalista Bruno Palmieri. La trama dell'episodio.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:48:00 GMT)

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni prima puntata : il Ritorno di Maddalena a Roma : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni prima puntata 11 settembre: Gigi Proietti torna a vestire i panni del giornalista Bruno Palmieri. La trama dell'episodio.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:04:00 GMT)

Probabili formazioni/ Portogallo Italia : quote - ultime novità live. Il Ritorno di Immobile (Nations League) : Probabili formazioni Portogallo Italia: quote e le ultime novità live sui titolari attesi in campo stasera a Lisbona per la Uefa Nations league 2018. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:51:00 GMT)