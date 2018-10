RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE Classifica aggiornata | soffre il Napoli | resiste l' Inter!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE / Classifica aggiornata : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE : Classifica aggiornata , Diretta gol live score delle otto partite di mercoledì 24 ottobre per la terza giornata della fase a gironi(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:28:00 GMT)

Champions League - i RISULTATI in diretta live della terza giornata : FORMAZIONI UFFICIALI BRUGGE-MONACO , Ore 18.55, Brugge , 3-5-2, : Letica; Denswil, Mechele, Poulain; Bonaventure, Nakamba, Vanaken, Vormer, Vlietinck; Kaveh, Wesley. All. Leko Monaco , 4-3-3, : ...

RISULTATI CHAMPIONS League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B - C - D - 3giornata - : Risultati Champions League : Classifica aggiornata , diretta gol live score delle otto partite di mercoledì 24 ottobre per la terza giornata dei gironi .

RISULTATI CHAMPIONS League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B - C - D (3^ giornata) : Risultati Champions League : Classifica aggiornata , diretta gol live score delle otto partite di mercoledì 24 ottobre per la terza giornata della fase a gironi (Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:03:00 GMT)

Champions League - i RISULTATI di oggi (23 ottobre) : vincono Juventus e Roma - ok City e Real Madrid : Grande serata per l’Italia in Champions League. La Juventus ha sconfitto il Manchester United a domicilio, espugnando l’Old Trafford per 1-0: decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno messo in ginocchio la compagine di Josè Mourinho ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone (in precedenza Valencia e Young Boys ...