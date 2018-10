Risultati Champions League 3ª giornata – Poker Borussia e Liverpool | Inter ko | che beffa

sportfair

: ???? #ChampionsLeague - 3^ giornata ?? #LiverpoolStellaRossa 2-0 ? #Salah (45') ?? #SkySport 251 ? Tutti gli aggiornam… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 3^ giornata ?? #LiverpoolStellaRossa 2-0 ? #Salah (45') ?? #SkySport 251 ? Tutti gli aggiornam… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 3^ giornata ?? #PsvTottenham 2-2 ? #DeJong (87') ?? #SkySport 251 ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 3^ giornata ?? #PsvTottenham 1-2 ? #Kane (55') ?? #SkySport 251 ? Tutti gli aggiornamenti ??… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)Dortmund evincono per 4-0 su Atletico Madrid e Stella rossa.sconfitta a Barcellona, il Napoli rimontano allo scadere dal PSG: idella 3ªdiMartedì sera di grande calcio sui campi di tutto Europa per la 3ªdi. Pioggia di gol e verdetti importanti nella notte, ad iniziare dal clamoroso 4-0 con il quale ilDortmund stende l’Atletico Madrid. Witsel, Sancho e la doppietta di Guerreiro mettono ko i Colchoneros con un risultato largo e senza appello, inusuale per i ragazzi di Simeone. Quello dei tedeschi non è però l’unicodi: anche ilrifila 4 reti alla Stella Rossa in una facile successo casalingo. Quattro reti, due per parte, nel pareggio fra PSG e Napoli. Partenopei due volte in vantaggio e due volte rimontati, prima da uno sfortunato autogol di Mario Rui, poi ...