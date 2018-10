Rischio microbiologico | il Ministero ritira il Misto 5 Cereali C’è di Buono | ecco i lotti

Rischio microbiologico : Ministero della Salute richiama il cous cous venduto da Auchan e Simply : Oggetto del richiamo è il cous cous al gusto pollo e verdure prodotto da Gastronomie d'Italia di tipologia "take away" e in vendita sui banchi fresco dei supermercati italiani Auchan e Simply .Continua a leggere

Simply richiama il couscous pollo verdure Gastronomia d’Italia per Rischio microbiologico : Il richiamo del cous cous pollo e verdure venduto dai supermercati Simply e Auchan è stato diffuso dai supermercati Simply che hanno parlato di rischio microbiologico. Oggetto del richiamo è il cous cous al gusto pollo e verdure prodotto da Gastronomie d'Italia di tipologia "take away" e in vendita sui banchi fresco dei supermercati italiani Auchan e Simply. Il prodotto in questione è confezionato in vaschette di plastica trasparente da 200 ...