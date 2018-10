Riscaldamento globale | si può davvero sperare di mantenerlo sotto gli 1 | 5 C°?

Clima - il Baishui No. 1 in Cina è l’emblema del Riscaldamento globale : è uno dei ghiacciai che si scioglie più velocemente al mondo : La profonda spaccatura ha risuonato forte nella nebbia sopra il ghiacciaio Baishui No. 1, mentre un pezzo di roccia cadeva sul ghiaccio e numerosi proiettili ruzzolavano dal colosso di ghiaccio che gli scienziati definiscono come uno dei ghiacciai del mondo che si sta sciogliendo più velocemente. Siamo nella Cina meridionale e in quel paesaggio arido una volta coperto dal ghiaccio, ora c’è roccia esposta disseminata di bombole di ossigeno ...

Meno birra e più cara a causa del Riscaldamento globale : Oramai il problema del riscaldamento globale sta interessando ogni ambito della nostra vita e ci dobbiamo aspettare che le future ondate di calore seguite da periodi di siccità possano drasticamente cambiare anche le nostre abitudini alimentari. Uno dei problemi conseguenti l'aumento delle temperature sarà un impoverimento delle coltivazioni di orzo che comporterà un calo della produzione di birra. Ciò porterà inevitabilmente ad un aumento dei ...

Clima : la mobilità urbana sostenibile è la chiave contro il Riscaldamento globale : La Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi, durante la Seconda Conferenza delle Città (Santiago, 16-19 ottobre) ha sostenuto il principio secondo il quale una mobilità urbana sostenibile è essenziale per combattere il cambiamento Climatico e realizzare uno sviluppo urbano inclusivo. La Seconda Conferenza delle Città ha lo scopo di integrare la pianificazione urbana, la gestione e i finanziamenti con i ...

Clima - il rapporto dell'Ipcc sottovaluta la minaccia del Riscaldamento globale : Critiche al rapporto rilasciato dalle Nazioni Unite sul Clima: "troppa prudenza e diplomazia rischiano di annacquare il messaggio d'allarme"

Clima - il rapporto dell’Ipcc sottovaluta la minaccia del Riscaldamento globale : (Immagine: pixabay/CC) Un messaggio annacquato dall’eccessiva cautela. Così molti tra i massimi esperti mondiali di cambiamento Climatico giudicano l’ultimo rapporto rilasciato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc): gli autori del report avrebbero trascurato di sottolineare alcune possibili conseguenze importanti dell’aumento della temperatura media del pianeta – aspetti che invece avrebbero rimarcato ...

Ambiente - birra a rischio : colpa del Riscaldamento globale : Gli amanti della birra potrebbero dover affrontare un periodo di carestia a causa dei cambiamenti climatici: con l’aumento di gravi siccità e temperature estreme, i raccolti di orzo diminuiranno in modo sostanziale. A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato online su ‘Nature Plants’. Come conseguenza si queste rivoluzioni climatiche – avvertono i ricercatori della Peking University di Pechino (Cina) e ...

Quante persone credono al Riscaldamento globale? : Gli europei non considerano però il cambiamento climatico come il problema più importante per il mondo. Mettono al primo posto la povertà, la fame e la mancanza di acqua potabile , 28%, e poi il ...

SurRiscaldamento globale e allarme Onu : alcuni consigli per salvare il Mondo : Ad abbracciare in toto la filosofia ambientalista è la fondazione canadese David Suzuki che invita i cittadini di tutto il Mondo a prendere delle piccole precauzioni per contribuire a diminuire l'...

Una Corte d’Appello nei Paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il Riscaldamento globale : La Corte di Appello di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha ordinato al governo olandese di ridurre in modo più incisivo le emissioni di anidride carbonica, la principale causa del riscaldamento globale, rispetto a quanto inizialmente programmato. Il governo dovrà ridurre The post Una Corte d’Appello nei Paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il riscaldamento globale appeared first on Il Post.

Riscaldamento globale - Australia respinge le indicazioni Onu : “Nostra economia dipende da carbone - non ci rinunciamo” : L’Australia respinge il rapporto del Comitato dell’Onu per il clima (Ipcc) e non rinuncia al carbone. L’industria mineraria dimostra di non avere alcuna intenzione di eliminare gradualmente tutte le centrali entro la metà del secolo, come chiesto nel dossier, neppure se questa fosse l’unica strada percorribile per non superare la soglia di 1,5 gradi Celsius di Riscaldamento globale, oltre la quale i danni per il pianeta sarebbero incalcolabili. ...

Nobel per l’economia - perché una carbon tax può aiutare a rallentare il Riscaldamento globale : Una possibilità per contrastare l’inquinamento: “risucchiare” l’anidride carbonica emessa nell’atmosfera Il Nobel per l’economia di quest’anno, consegnato ai due studiosi americani William D. Nordhaus e a Paul M. Romer, ha un significato particolare in questo momento storico, dato l’impegno dei due docenti nel coniugare gli studi in materia economica con i dati relativi alle ricadute e agli effetti dei ...

Clima - il Riscaldamento globale è una vera e propria “questione di vita o di morte” : ecco gli effetti sull’uomo e gli ecosistemi di un aumento di soli 0 - 5°C : Prevenire un singolo grado extra di riscaldamento potrebbe fare una differenza di vita o morte nei prossimi decenni per moltitudini di persone ed ecosistemi sul nostro pianeta, che si sta scaldando molto velocemente, secondo un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che fornisce purtroppo poche speranze sul fatto che il mondo sia all’altezza della sfida. Nel documento di 728 pagine, l’organizzazione delle Nazioni Unite ...

Riscaldamento globale - rapporto Ipcc : “Se non freniamo aumento temperature - ancora più tempeste - alluvioni e siccità” : Quattrocento pagine per spiegare cosa accadrà se il Riscaldamento globale dovesse superare 1,5°C. In estrema sintesi: sarebbe un disastro da evitare a tutti i costi. Secondo il rapporto Global Warming presentato oggi al summit di Incheon-Songdo, in Corea del Sud, dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), la superficie terrestre si è riscaldata di un grado, abbastanza per provocare un’escalation di tempeste, alluvioni e ...