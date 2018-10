Risarcibilità lesioni lievi | la Cassazione mette la parola “fine”

leggioggi

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) A lungo si è discusso, negli ultimi anni, sulladelledi lieve entità (cioè che abbiano residuato una invalidità permanente fino al 9%) conseguenti a sinistri stradali e, più in particolare, sulle tipologie di accertamenti minimi necessari per poterle documentare e provare. La questione, da sempre annosa, è costantemente oggetti di confronto tra avvocati, patrocinatori stragiudiziali, medici legali e liquidatori.: l’esempio del “colpo di frusta” Il caso più classico è quello del cosiddetto “colpo di frusta”, come viene chiamata in gergo la patologia traumatica del rachide cervicale. Infatti, sebbene esista ampia letteratura medica a riguardo, la riconoscibilità della effettiva lesione in concreto nei soggetti che ne rimangono vittime è sempre stata oggetto di accesi dibattiti. Nel 2012 il Legislatore ha introdotto una ...