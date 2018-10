Ripescaggi | assemblea d’urgenza della Lega B

calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Una "d'urgenza"di Serie B è stata convocata per domani nella sede di via Rosellini, a Milano. E' il primo effettosentenza con la quale stamattina il Tar del Lazio ha accolto le istanze cautelari presentate da alcuni club, sospendendo così l'efficacia di tutti i provvedimenti sul format di B. All'ordine del giorno la "verifica dei poteri" e le "valutazioni e determinazioni in merito al provvedimento del Tar del Lazio". La prima convocazione è fissato per le 8, la seconda alle 14.