Riparte la stagione dello sci sulla Vialattea | Brasso | A rischio la Coppa del

Riparte la stagione dello sci sulla Vialattea : 'Siamo al lavoro per anticipare le gare a gennaio' rassicura il vicepresidente della federazione sport invernali, Piero Marocco. Ottimista anche il presidente Chiamparino. Intanto, il 7 dicembre si ...

Inizia la stagione di Concerti al Teatro di San Carlo di Napoli : si Riparte da Jurij Valcuha : Prende il via venerdì 19 ottobre la stagione di Concerti del Teatro di San Carlo con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, opera dedicata ad Alessandro Manzoni. La stagione prende il via in pompa magna festeggiando anche il rinnovo dell'impegno del maestro Jurij Valcuha direttore musicale del Teatro dal 2016.Continua a leggere

Riparte «The Walking Dead» (sperando che sia l’ultima stagione) : The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9The Walking Dead 9I sopravvissuti di The Walking Dead sono ancora in tempo per salvarsi. A una condizione: che la serie finisca con la nona stagione, dall’8 ottobre su Fox (a 24 ore dalla messa in onda sulla rete americana Amc). LEGGI ANCHESerie tv: che cosa guardare a ottobre La prova definitiva che sia arrivata l’ora di chiudere i battenti, ...

Sipari pronti ad alzarsi teatri - Riparte la stagione : ... , la coppia Eros Pagni-Gaia Aprea , dall'11 al 23 dicembre protagonisti della "Salomè" diretta da Luca De Fusco, , la scatenata Carrozzeria Orfeo , che aprirà gli spettacoli del 2019 con la trilogia ...

«Un giorno in Pretura» Riparte con la stagione autunnale - : Festeggia quest'anno il suo trentennale Un giorno in pretura , lo storico programma di cronaca giudiziaria di Roberta Petrelluzzi che riparte con la serie autunnale sabato 22 settembre , sempre in seconda serata , 23.50, su Rai3 . Il primo processo di questa nuova edizione vede seduto ...

Due sere con James Taylor e una con Tomelleri : Riparte la stagione del jazz : riparte la stagione musicale milanese e riparte pure la stagione del jazz. Precedenza al locale che ha fatto del jazz dal vivo la sua bandiera, il Blue Note: stasera e domani , via Borsieri 37, ore 21 ...

Karate - Premier League 2018 : a Berlino Riparte la stagione. Test importante per gli azzurri in vista dei Mondiali : Questo fine settimana a Berlino si svolgerà la sesta tappa stagionale della Premier League di Karate. Dopo la pausa estiva si tornerà a combattere nel massimo circuito internazionale. Per gli azzurri sarà importante fare bene in questo appuntamento per iniziare al meglio il percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Madrid di novembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci aspetta in questa gara. L’Italia si presenterà compatta in Germania, con ...