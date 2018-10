ilgazzettino

: Rimproverato in classe: ragazzino di 13 anni prende a pugni il prof delle medie - ToninoPiesco : Rimproverato in classe: ragazzino di 13 anni prende a pugni il prof delle medie - leggoit : Rimproverato in classe: ragazzino di 13 anni prende a pugni il prof delle medie - dferra79 : @GioFantoni @g_scanniello Sai una cosa Giovanni.....anche io non sono d’accordo sulla gogna mediatica....però molte… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ha rifilato una serie diin faccia al suoessore, il tutto per un rimprovero. L'episodio è accaduto in una scuola media di Treviglio, in provincia di Bergamo. A riportarlo ' Il giornale di ...