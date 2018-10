ilfattoquotidiano

: Rigopiano, le chat inedite prima della valanga: ‘Si dice che aspettiate elicottero’. Il… - TutteLeNotizie : Rigopiano, le chat inedite prima della valanga: ‘Si dice che aspettiate elicottero’. Il… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “che era incon un ospite dell’hotel e gli ha riferito che state aspettando l’elicottero. Ma l’avete detto per tranquillizzare i clienti?”. Sono le 15.23 del 18 gennaio 2017 quando Emira De Acetis, la moglie di Roberto Del Rosso, l’ideatore dell’hoteldi Farindola poi travolto da unamortale, scrive al receptionist Emanuele Bonifazi. Manca poco più di un’ora al momento in cui la struttura verrà seppellita dalla neve, inghiottendo 29 persone. Qualcuno l’ha avvisata riguardo questa voce – un amico di famiglia, che ha un suo conoscente tra gli ospiti presenti nell’albergo – e dopo aver cercato di avere risposte dal marito De Acetis contatta il receptionist. Che risponde: “Sinceramente non sono a conoscenza di questa cosa”. La conversazione privata su Facebook è il cuore...