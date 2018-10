Riesplode il caso dei Samsung Galaxy S7 con striscia rosa verticale | cose da sapere il 24

optimaitalia

: Riesplode il caso dei #SamsungGalaxyS7 con striscia rosa verticale: cose da sapere il 24 ottobre - GioPao9 : Riesplode il caso dei #SamsungGalaxyS7 con striscia rosa verticale: cose da sapere il 24 ottobre - OptiMagazine : Riesplode il caso dei #SamsungGalaxyS7 con striscia rosa verticale: cose da sapere il 24 ottobre… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda ilS7. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, si registra un'impennata improvvisa di segnalazioni da parte di utenti che stanno riscontrando non pochi problemi con l'apparizione dellasul display. Un problema vecchissimo, al punto che le nostre ultime considerazioni sul tema risalgono addirittura allo scorcio iniziale del 2017. L'occasione in quel frangente fu utile per mettere in evidenza un aspetto importante.non ha mai negato un difetto di fabbricazione per alcune novità immesse sul mercato, invitando tutti ad inviare iS7 ed S7 Edge col suddetto problema in assistenza per la riparazione gratuita. Chiaramente la questione assume connotazioni completamente diverse oggi 24 ottobre, anche perché buona parte degli utenti in possesso dei ...