: Ricerche due escursionisti nel Torinese - TelevideoRai101 : Ricerche due escursionisti nel Torinese - gbmarchetto : RT @Ansa_TerraGusto: Un italiano su due beve più #birra di 5 anni fa. La tendenza di mercato emerge dall'indagine 'Gli italiani e la birra'… - QCanavese : RONCO CANAVESE - Due dispersi in montagna: partono le ricerche nei boschi -

Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Carabinieri sono alla ricerca, in Valle Soana sopra Ronco Canavese (TO), di dueche avrebbero perso il sentiero verso valle in un bosco. I soccorritori hanno tentato senza successo di contattarli tramite i telefoni cellulari. A dare l'allarme, intorno alle 20, sono stati i famigliari di uno dei due dispersi.(Di mercoledì 24 ottobre 2018)