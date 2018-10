Ribaltone meteo | arriva l' impennata calda ma durerà poco

“Ribaltone inaspettato!”. Meteo - ancora sorprese per gli italiani : occhio al weekend : Le previsioni Meteo non fanno altro che contribuire al boom influenzale di questi ultimi giorni. Gli sbalzi termici stanno costringendo gli italiani a restare a letto causa virus. E adesso com’è la situazione per quanto concerne le temperature sulla Penisola? Sole e ancora una coda di fresco, domani sull’Italia, con temperature ovunque al di sotto delle medie stagionali per le correnti, anche se indebolite, provenienti dai Balcani. ...