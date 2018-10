Residenti San Lorenzo | la sera abbiamo paura | restiamo chiusi a casa

romadailynews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Roma – “Basta venire lae vedere se c’e’ pericolo o meno qui a San. Viviamoin, perche’ad uscire”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha da poco lasciato il quartiere di Sana Roma. Non e’ riuscito a deporre un fiore davanti al cancello della struttura occupata all’interno della quale e’ morta in circostanze da verificare, la sedicenne Desiree Mattino. Non hanno dubbi idi San: il disagio supera la polemica politica. Ai Sanlorenzini doc, venuti in via dei Lucani, quello che interessa e’ che qualcuno li ascolti. “Il colore della pelle non fa la differenza, solo che in strada a spacciare ci sono gli stranieri. Fermano i ragazzi per vendergli la droga”, racconta una 60enne residente. “Fino a vent’anni fa era un quartiere sicuro, ...