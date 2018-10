Red Dead Redemption 2 | trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la prima volta

Red Dead Redemption 2 : John Marston e Dutch van der Linde si mostrano in nuove immagini : Mentre siamo vicinissimi al lancio di Red Dead Redemption 2 di questo venerdì, Rockstar continua a divulgare maggiori informazioni e a pubblicare nuovi contenuti sull'attesissimo gioco open-world.Oggi, come segnala Dualshockers, i nuovi contenuti assumono la forma di una serie di nuove immagini che presentano due dei volti più riconoscibili di Red Dead. John Marston, il protagonista dell'originale Red Dead Redemption, insieme a Dutch van der ...

Red Dead Redemption 2 : nuovi dettagli su patch del day one - companion app e Red Dead Online : Aggiornamento: A corredo delle informazioni condivise nella giornata di ieri possiamo ora condividere tutte le informazioni rivelate da Rockstar Games all'interno di un comunicato ufficiale:Con l'uscita di Red Dead Redemption 2 a pochi giorni di distanza, vogliamo condividere alcune informazioni per prepararti al meglio a quest'epica avventura nel cuore di un'America dura e selvaggia. Continua a leggere per scoprire di più sull'uscita di Red ...

Red Dead REDEMPTION 2 : D1 Update - EMBARGO Streaming e altro : Con l’uscita di Red DEAD REDEMPTION 2 a pochi giorni di distanza, vogliamo condividere alcune informazioni per prepararti al meglio a quest’epica avventura nel cuore di un’America dura e selvaggia. Continua a leggere per scoprire di più sull’uscita di Red DEAD REDEMPTION 2, con dettagli sull’aggiornamento di lancio e su come aiutarci a migliorare costantemente la tua esperienza di gioco fornendoci ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar ringrazia i 3024 membri dei team di sviluppo : Mancano ormai solo 3 giorni all'arrivo di Red Dead Redemption 2, e Rockstar Games sta tirando le somme di quello è attualmente è stato il progetto più ambizioso con cui si è messa alla prova.Come riporta PlayStationlifestyle, Rockstar coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti i team che hanno lavorato al titolo, rendendo questo mastodontico progetto pura realtà.Vale la pena ricordare che Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo trailer presenta i contenuti in esclusiva temporale per PS4 : Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una manciata di contenuti in esclusiva temporale di Red Dead Redemption 2, che saranno disponibili con un mese di anticipo per gli utenti PS4.Il nuovo trailer pubblicato oggi da Rockstar e Sony, riportato da DualShockers, mostra in azione questi contenuti, che se ricordate includono alcuni elementi estetici come un completo per Arthur, una sella, un destriero e un revolver esclusivo. L'abito Il Fuorilegge ...

Red Dead Redemption 2 : nuovi dettagli su patch del day one - companion app e Red Dead Online : In vista dell'uscita imminente di Red Dead Redemption 2, Rockstar ha voluto informare i videogiocatori su tutto ciò che c'è da sapere prima del lancio del suo nuovo titolo, svelando importanti dettagli sulla patch del day one, sulla companion app e su Red Dead Online.Grazie al post apparso sul sito di Rockstar Games, apprendiamo che anche Red Dead Redemption 2 avrà una patch del day one, anche se per il momento gli sviluppatori non ne hanno ...

Red Dead Redemption 2 : trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la prima volta i frammenti di una missione : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Red Dead Redemption 2, compaiono ogni giorno in rete un sempre maggior numero di video di gameplay del titolo pubblicati da coloro che sono già entrati in possesso di questo atteso prequel.Attenzione agli spoiler: il video e il commento ad esso in calce potrebbero includere spoiler sulla storia e sulle missioni di Red Dead Redemption 2. Proseguite a vostro rischio e pericolo.Il video di cui vi parliamo oggi è ...

Red Dead Redemption 2 : Ecco La Mappa Di Gioco : Anteprima Mappa di Gioco Red Dead Redemption 2. Prime informazioni sulla Mappa di Gioco di Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2: la Mappa trapela in rete in anteprima Aspettando con ansia l’uscita di Red Dead Redemption 2, in arrivo nei prossimi giorni su console, Ecco che trapela in rete la Mappa di Gioco. Su Reddit sono infatti spuntate […]

Un'immagine con alcune statistiche mette a confronto Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 : Ormai ci siamo, pochissimi giorni ci dividono dall'uscita dell'attesissimo Red Dead Redemption 2, un gioco del quale abbiamo parlato ampiamente sulle pagine di Eurogamer.it.In vista del lancio del titolo di Rockstar, ecco che un utente Reddit ci fornisce un'interessante comparazione tra i due Red Dead Redemption.Nello specifico, l'utente ha realizzato Un'immagine contenente alcune statistiche dei due giochi, che rendono chiare, anche in numeri, ...

Red Dead Redemption 2 - trailer - data di uscita - mappa - personaggi e tutto quello che sappiamo : Manca davvero pochissimo all'uscita di Red Dead Redemption 2, che si appresta ad arrivare su Xbox One e PS4 accompagnato da una mole di aspettative che difficilmente trova paragone nella storia dei videogiochi.Il gioco, come da tradizione Rockstar, promette benissimo e i trailer pubblicati dallo sviluppatore fino a questo momento hanno saputo scatenare l'hype dei fan. Se quindi probabilmente vi sarete già fatti un'ampia cultura sulla nuova ...

Rotto day one di Red Dead Redemption 2? Trapela intera mappa : Red Dead Redemption 2 sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 26 ottobre. A tre giorni di distanza dalla di uscita del gioco di Rockstar Games continua a crescere l’attesa dei milioni di fan, ma questa volta sono Trapelate nuove e interessanti novità. Gli sviluppatori continuano a sostenere che con il nuovo gioco arriveranno tante attività e un open world rivoluzionario. L’ultima novità però sembra essere rappresentata dalle prime ...

Le vendite retail nel Regno Unito sono calate del 6 - 2% quest'anno - ora gli occhi sono puntati su Red Dead Redemption 2 : Il mercato dei giochi fisici nel Regno Unito continua a essere in difficoltà e la speranza risiede nel lancio Red Dead Redemption 2 di Rockstar.Come riporta GamesIndustry.biz, le vendite di giochi retail nel Regno Unito sono calate del 6,2 per cento quest'anno secondo GfK, nonostante gli importanti lanci di Call of Duty: Black Ops 4 e Assassin's Creed Odyssey.Entrambi i giochi, insieme a FIFA, hanno tutti venduto meno unità fisiche rispetto ai ...

L'intera mappa di Red Dead Redemption 2 si mostra in nuove immagini : Con il 26 ottobre ormai alle porte, Red Dead Redemption 2 è il protagonista assoluto di questi ultimi giorni, il titolo più atteso da milioni di fan e l'ennesima grande produzione targata Rockstar Games che cercherà di lasciare il segno in modo indelebile sull'intero settore.Gli sviluppatori continuano a promettere una impressionante mole di attività e un open world per certi versi rivoluzionario ma in attesa di scoprire se sarà effettivamente ...