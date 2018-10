Recensione Honor View 10 Lite | Honor non sbaglia un colpo!

Recensione Honor View 10 Lite : lo smartphone per i millennials e per chi ama lo schermo grande. Costa 269 euro : Honor View 10 Lite è lo smartphone Android che fa del design ricercato il suo punto di forza. Il brand cinese segue le mode del momento: display grande, rivestimento in vetro e attenzione al comparto fotografico. Infatti, lo smartphone offre un ampio schermo da 6,5 pollici (come iPhone XS Max) che renderà piacevole la fruizione di qualsiasi contenuto, come ad esempio una serie TV su Netflix – grazie anche alla batteria che gode di una ...

Recensione Honor 10 : Il migliore acquisto sotto le 350 euro : Honor, come molti ben sanno è il brand satellite di Huawei, con il quale condivide tecnologia, ricerca e sviluppo. Con il suo modello di punta, ovvero Honor 10, protagonista di questa Recensione, stupisce per aver realizzato uno smartphone ottimo sotto tutti i punti di vista, sorprendentemente simile al Huawei P20 ma con un prezzo decisamente minore, […] Recensione Honor 10: Il migliore acquisto sotto le 350 euro

Recensione Honor View 10 Lite : curato - completo e già sotto i 300 Euro : Abbiamo provato Honor View 10 Lite, uno degli smartphone che ci è piaciuto di più da inizio anno, bellissimo e con un rapporto qualità prezzo imbattibile L'articolo Recensione Honor View 10 Lite: curato, completo e già sotto i 300 Euro proviene da TuttoAndroid.

Recensione Honor View 10 Lite : Stile E Sostanza : Recensione Honor View 10 Lite. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Honor View 10 Lite: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Honor View 10 Lite pro e contro Recensione Honor View 10 Lite Ed eccoci finalmente pronti con la nostra Recensione completa di Honor View 10 Lite. Uno smartphone che si butta nella bolgia degli […]

Recensione Honor 10 : top di gamma completo - pochi difetti e piccolo prezzo : La Redazione di OptiMagazine ha avuto il piacere di potersi dedicata alla Recensione Honor 10, l'ultimo top di gamma del noto marchio cinese, che poco o nulla ha da invidiare alla concorrenza. Si tratta di un prodotto che molto si avvicina, lato prestazionale, alla controparte Huawei, ad un prezzo chiaramente molto abbordabile (399 euro per la versione con 4GB di RAM e 64GB di storage, 449 euro per il modello con 4GB di RAM e 128GB di memoria ...

Recensione Honor Play : Specifiche top su un Budget phone? Quasi - : Honor Play ha fatto il suo debutto nel mercato italiano ad IFA 2018 . Il sotto-brand di Huawei, ormai diventato il secondo produttore di smartphone al mondo, continua a far parlare di sé grazie alle promesse fatte: pura potenza destinata al gaming e batteria di lunga durata. Ma ci sono anche dei retroscena. Honor ha sfruttato bene gli eventi di ...

Recensione Honor Play : è lui il best buy sui 300€? : In occasione di IFA Berlino 2018 abbiamo avuto l’occasione di partecipare all’evento di lancio di questo nuovissimo Honor Play, smartphone realizzato con particolare attenzione verso il mondo del gaming. Le sue specifiche e l’esperienza che è in grado di offrire, però, sono caratteristiche che possono essere apprezzate da qualsiasi utente, non solo i videogiocatori. Sarà lui il best buy sui 300€? Confezione Partendo dalla ...