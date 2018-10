Real Madrid | Marcelo | ' Andare via? Non ho ascoltato offerte | nessuno è più madridista di

Real Madrid - vittoria con brivido : 2-1 al Viktoria Plzen : Ci voleva la Champions per rialzare la testa dopo quattro k.o. nelle ultime cinque uscite. Nonostante qualche sofferenza di troppo, il Real Madrid torna a sorridere in Europa e Lopetegui allontana il ...

Marcelo allontana la Juve : il messaggio d'amore per il Real Madrid : Dopo il gol al Viktoria Plzen il brasiliano ha indicato lo stemma del Real ai tifosi: una promessa per il futuro

Champions League - i risultati di oggi (23 ottobre) : vincono Juventus e Roma - ok City e Real Madrid : Grande serata per l’Italia in Champions League. La Juventus ha sconfitto il Manchester United a domicilio, espugnando l’Old Trafford per 1-0: decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno messo in ginocchio la compagine di Josè Mourinho ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone (in precedenza Valencia e Young Boys ...

Marcelo - esultanza “di mercato” : altro che Juve - pensa solo al Real Madrid : Marcelo intende legare il proprio futuro al Real Madrid, niente Juventus per il terzino brasiliano, esultanza abbastanza chiara Marcelo pensa solo ed esclusivamente al Real Madrid e dopo la rete di questa sera contro il Viktoria Plzen lo ha voluto sottolineare. L’esultanza del calciatore brasiliano è stata chiara, indicando lo stemma dei blancos come a voler dire “io resto qui”. Peraltro, la gara di Marcelo, non è stata ...

Diretta/ Real Madrid Viktoria Plzen (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Hrosovsky accorcia al 79' : Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone G(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:51:00 GMT)

Diretta/ Real Madrid Viktoria Plzen (risultato live 1-0) streaming video e tv : Squadre al riposo : Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone G(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:40:00 GMT)

DIRETTA/ Real Madrid Viktoria Plzen (risultato live 1-0) streaming video e tv : Vantaggio di Benzema! : DIRETTA Real Madrid-Viktoria Plzen, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone G(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:09:00 GMT)

Diretta/ Real Madrid Viktoria Plzen (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si gioca! : Diretta Real Madrid-Viktoria Plzen, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone G(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:28:00 GMT)

DIRETTA/ Real Madrid Viktoria Plzen streaming video e tv : orario e precedenti - probabili formazioni e quote : DIRETTA Real Madrid-Viktoria Plzen, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone G(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Real Madrid - in Spagna sicuri : clamoroso ritorno in panchina : Il diretto interessato ieri ha smentito, assicurando di voler onorare fino all’ultimo il contratto col Manchester United e magari andare anche oltre, ma in Spagna continuano a vedere Josè Mourinho come il prossimo allenatore del Real Madrid. Secondo “Ok Diario”, Julen Lopetegui resterà sulla panchina dei blancos almeno fino al clasico ma di fatto il suo destino sarebbe ormai segnato: al Real aspettano solo che il tecnico ...

Inter - Icardi apre al Real Madrid? “Se arrivano offerte…” : Inter– Sta probabilmente vivendo il momento di maggior “prestigio” da quando indossa la maglia dell’Inter. Non che ce ne fosse bisogno, ma dopo il gol all’ultimo nel derby Icardi è diventato ancor di più l’idolo della tifoseria nerazzurra, capitano e leader tecnico di una squadra che quest’anno è chiamata a migliorare il quarto posto della […] L'articolo Inter, Icardi apre al Real Madrid? “Se ...

Chelsea : ecco chi può stoppare l'affare Hazard-Real Madrid : Secondo quanto riferisce Sport , ci sarebbe un grosso ostacolo per il possibile passaggio dal Chelsea al Real Madrid del fantasista belga classe '91 Eden Hazard . La forte candidatura di Antonio Conte alla panchina dei ...

Real Madrid - Perez fa all in su Conte ma occhio a Solari : Real Madrid– Florentino Perez, Presidente pluripotenziato del Real Madrid, ha scelto. Il prossimo allenatore delle merengues dovrà essere Antonio Conte. Rumors erano già circolati negli scorsi giorni, quando a Lopetegui si chiedeva una reazione dopo il non certo positivo avvio di stagione. Sabato però la partita che, forse, ha deciso il futuro dell’ex ct della […] L'articolo Real Madrid, Perez fa all in su Conte ma occhio a Solari ...

Real Madrid - Isco : “Lopetegui via? Non è l’unico colpevole” : Questa potrebbe essere l’ultima settimana di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid. Molti tra calciatori e addetti ai lavori sono stati interrogati sul futuro del tecnico, e anche Isco ha detto la sua sul tema: “Se mandano via Lopetegui devono mandarci via tutti. La verità è che non è facile assimilare questa quantità di risultati negativi, ma alla fine sono qui da sei stagioni e ho vissuto momenti difficili, ma abbiamo ...