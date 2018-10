Razer Phone supporta ora più di 100 giochi a 120 Hz

Più di 100 giochi sono ora ottimizzati per i 120 Hz UltraMotion dei Razer Phone : La lista dei giochi ottimizzati per il display UltraMotion a 120 Hz di Razer Phone e Razer Phone 2 ha superato i 100 titoli: ecco gli ultimi aggiunti e l'elenco completo. L'articolo Più di 100 giochi sono ora ottimizzati per i 120 Hz UltraMotion dei Razer Phone proviene da TuttoAndroid.

Razer Phone 2 disponibile al preordine su Microsoft Store USA : Come molti di voi sapranno, Razer ha rilasciato qualche giorno fa la versione aggiornata e potenziata del proprio smartPhone: Razer Phone 2. Il dispositivo verrà commercializzato ufficialmente la prossima settimana, il 22 Ottobre, ma è ora disponibile al preordine sul Microsoft Store alla cifra di 799$. Per chi non dovesse conoscere le specifiche tecniche, ecco un breve riassunto: Qualcomm Snapdragon 845 (2.80 GHz) with Adreno 630 GPU and Vapor ...

Ecco tutti i giochi a 120Hz per Razer Phone 2 : Razer Phone 2, appena presentato al pubblico dall’azienda, offre delle caratteristiche tecniche che tendono spiccatamente verso il settore gaming. Fra queste è da mettere sicuramente in evidenza lo schermo con refresh a 120Hz, utilizzato veramente da pochissimo produttori. leggi di più...

Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS : Il confronto : Razer Phone 2 è ufficiale. Ecco un bel confronto di tutte le schede tecniche con i due top di gamma del momento, Galaxy S9 e iPhone XS di Samsung ed Apple Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS: Il confronto Razer Phone 2 è ufficiale e lo smartPhone destinato ai gamers più […]

Razer Phone 2 scheda tecnica - prezzo e uscita : Proprio oggi 11 ottobre 2018, l’azienda californiana Razer, durante la notte ha presentato il nuovissimo Razer Phone 2, smartPhone atteso da molto tempo.La scheda tecnica di questo dispositivo ha stupito parecchio i fanatici degli smartPhone Android, siccome le sue caratteristiche risultano molto evolute, infatti nessuno si aspettava un miglioramento del genere per questo dispositivo.Razer Phone 2 scheda tecnica, prezzo e uscitaIl processore ...

Razer Phone 2 - torna (ancora più potente) lo smartphone per videogiocatori : Era il novembre del 2017 quando il produttore di accessori e gadget per videogiocatori Razer lanciò Razer Phone, il suo primo smartPhone dedicato al gaming nonché uno dei primissimi telefoni di quest’ultima ondata di gadget (Nokia N-Gage e Xperia Play fanno parte di un’altra epoca) pensati appositamente per questo scopo. Ora, a quasi un anno di distanza, il gruppo californiano è ufficialmente pronto a dare un successore al suo ...

Razer Phone 2 è ufficiale : più un upgrade che un nuovo modello : Proprio ieri parlavamo del nuovo Razer Phone 2 e della presentazione che si sarebbe tenuta stanotte, almeno per l’ora italiana. Oggi Razer Phone 2 è stato presentato ufficialmente e possiamo dire che ha confermato i leggi di più...

Razer Phone 2 è una “bestia” da gaming che ammicca al grande pubblico : Razer Phone 2 ha abbracciato alcune caratteristiche come la certificazione IP67 e la ricarica wireless che lo rendono interessante agli occhi di tutti L'articolo Razer Phone 2 è una “bestia” da gaming che ammicca al grande pubblico proviene da TuttoAndroid.

Razer Phone 2 - lo smartphone per chi ama i videogiochi : altoparlanti stereo e display al top : A un anno dalla prima versione ecco Razer Phone 2, smartPhone particolarmente indicato per i videogames. Rientrano in questa particolare categoria tutti quei dispositivi che, grazie a determinati accorgimenti tecnici, riescono a dare il meglio di sé con i giochi. Altre aziende si sono già mosse in questa direzione, tant’è che oggi il mercato offre prodotti come il ROG Phone di ASUS, lo Xiaomi Black Shark, il Nubia Red Magic. Insomma, ...

Razer Phone 2 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartPhone Razer Phone 2. Ecco la Scheda Tecnica di Razer Phone 2 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartPhone. Razer Phone 2 Razer Phone 2 ufficiale: la forma cambia poco, ma si potenzia la sostanza Razer Phone 2 raccoglie l’eredità del precedente modello, e sul piano estetico, non la stravolge. Le linee […]

Ecco Razer Phone 2 : la nuova versione dello smartphone pensato per il gaming mobile : Razer, una delle aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Phone 2, uno smartPhone che punta a rivelarsi l'essenza di prestazioni premium e mobile gaming.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Dopo aver dato vita alla categoria di telefoni per il gaming con il primo Razer Phone nel 2017, l'azienda ha ulteriormente alzato l'asticella per supportare il mondo degli e-sport su mobile e l'intrattenimento "on the go".Read more…

Razer Phone 2 sta arrivando : dove vedere la live streaming della presentazione : Razer Phone ha sicuramente solcato un sentiero prima per lo più inesplorato ed ha aperto le porte per i gaming Phone, essendo stato praticamente il primo smartPhone per videogiocatori presente sul mercato. Adesso sta per leggi di più...