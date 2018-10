Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani

Rapporto Agi-Censis sull'economia circolare : l'Italia insegna all'Europa : ... contiene anche un'intervista a Ellen MacArthur, fondatrice dell'omonima Fondazione nata nel 2009, in cui sostiene come 'l'economia circolare rappresenta un'opportunità di costruire un'economia ...

Rapporto Auditel-Censis : la TV spopola in Italia e aggrega ancora le famiglie. Ecco quanti hanno visto Netflix : TV Altro che elettrodomestico in disuso. In Italia la tv spopola ancora, aggrega come un tempo (seppur con modalità diverse) ed è presente nella quasi totalità delle famiglie. Al contempo, però, internet sta offrendo nuove opportunità di fruizione dei contenuti, soprattutto attraverso gli smartphone e con l’avvento della Smart Tv. E’ quanto emerge dal 1° Rapporto Auditel – Censis su Convivenze, relazioni e stili di vita delle ...