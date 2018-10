Rapper cade dall' aereo durante riprese videoclip | stava ballando su un' ala

Il Rapper canadese Jon James è morto cadendo da un aereo mentre girava il videoclip della sua ultima canzone : Un rapper canadese è morto tragicamente cadendo dall'ala di un aeroplano, mentre stava filmando il video per una nuova canzone. Come riporta il Daily Mail il rapper, il cui nome è Jon James McMurray, si era aggrappato all'ala dell'aeroplano indossando il paracadute, ma non avrebbe avuto tempo di aprirlo a causa di una turbolenza d'aria.L'aereo si sarebbe avvicinato troppo a terra, non dando il tempo al cantante di aprire il ...