Rally Catalogna 2018 | Neuville | Ogier e Tanak in lizza per l’iride C’è Loeb nel ruolo di

oasport

: WRC | Rally di Spagna-Catalogna, Anteprima – Una poltrona… per tre. - National : WRC | Rally di Spagna-Catalogna, Anteprima – Una poltrona… per tre. - F1inGenerale_ : WRC | Rally di Spagna-Catalogna, Anteprima – Una poltrona… per tre - Hyundai_Italia : Neuville ha 7 punti di vantaggio su Ogier e 21 su Tanak. #WRC #rally #24ottobre #RallyDiCatalogna -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ci siamo. Da domani prenderà il via l’edizionedelRACC Catalunya-de Espana, ultimo show europeo prima della chiusura del Mondiale in Australia. Un appuntamento posteriore a quello in Galles, dove le sorprese non sono mancate. Thierry(Hyundai) si presenta ai nastri di partenza in vetta alla graduatoria generale con 7 lunghezze di vantaggio sul francese Sebastien(Ford Fiesta) e 21 sull’estone Ott(Toyota Yaris), il grande sconfitto dell’ultimo weekend di gara, vittima di un bruciante ritiro in una corsa che sembrava nelle sue mani. Una situazione di grande equilibrio nella quale la quattro giorni catalana potrebbe dare un contributo decisivo all’assegnazione del titolo. Chi ha le possibilità di chiudere i giochi è il belga. Dal punto di vista aritmetico,dovrà assicurarsi 24 punti in più rispetto ade 10 in più ...