Ragusa | adescava bambine in chat | arrestato pedofilo

Blastingnews

: Adescava ragazzine su gruppi di Whatsapp e le convinceva a compiere atti sessuali non solo virtuali 21enne arrestat… - poliziadistato : Adescava ragazzine su gruppi di Whatsapp e le convinceva a compiere atti sessuali non solo virtuali 21enne arrestat… - ManuacquarioP : RT @poliziadistato: Adescava ragazzine su gruppi di Whatsapp e le convinceva a compiere atti sessuali non solo virtuali 21enne arrestato da… - LuisB : RT @poliziadistato: Adescava ragazzine su gruppi di Whatsapp e le convinceva a compiere atti sessuali non solo virtuali 21enne arrestato da… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Contattava le sue piccole vittime VIDEO sulle, poi le convinceva prima a mandargli delle foto e dei video hard VIDEO, poi ad avere dei rapporti sessuali con lui. E' successo a Vittoria, grosso centro in provincia di. La polizia ha fermato, con l'accusa di violenza sessuale, un 21 enne del luogo, Salvatore Rimmaudo. Il giovanelesulladi Whatsapp poi le conosceva di persona, convincendole ad inviargli del materiale hard. Soltanto in to le avrebbe convinte ad avere con lui rapporti sessuali, sia virtuali che reali. Secondo quanto emerso dalla indagini il giovane avrebbe violentato una piccola di 12 anni. Le avrebbe anche chiesto di avere rapporti sessuali virtuali più volte al giorno. Dalle indagini è inoltre emersa la volonta' del 21 enne di compiere gli stessi atti con un'amichetta della piccola, che avrebbe rifiutato. Il giovane è stato ...