Raggi | chiesto a Salvini rafforzamento Polizia e Carabinieri

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Roma – “È stata una seduta di Comitato abbastanza importante, abbiamo parlato di vari temi, sicuramente il primo argomento e’ stato quello di San Lorenzo. Una morte atroce che ci ha colpito tutti. Abbiamo necessita’ di riportare lo Stato in quei territori nei quali e’ stato assente per troppo tempo”. “Vogliamo un segnale forte dal Governo, hoal ministrodi avere undel contingente delle forze die dei, il ministro ci ha garantito che mandera’ altri 250 uomini”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, al termine della riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sulle occupazioni abusive nella Capitale. L'articoloproviene da RomaDailyNews.