Raffaella Fico e Alessandro Moggi | amore al capolinea

Raffaella Fico prima e dopo i ritocchini : dal Grande Fratello al successo - ecco com’è cambiata l’ex di Balotelli [GALLERY] : Raffaella Fico prima e dopo la chirurgia estetica! Dal Grande Fratello, agli amori celebri, fino al successo: ecco com’è cambiata la modella napoletana Chi ha visto nelle ultime interviste in tv Raffaella Fico si sarà domandato quando sia cambiata la bellissima soubrette italiana dai tempi del Grande Fratello. L’ex fidanzata di Balotelli, apparsa ultimamente in maniera più frequente sul piccolo schermo, è stata ospite di ...

Raffaella Fico troppo ‘vicina’ a Cristiano Ronaldo - Georgina pazza di gelosia : il gossip : Le ultime dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo avrebbero fatto scattare la gelosia di Georgina Rodriguez: sarà davvero così? “La compagna del CR7 sembrerebbe risentire ancora della familiarità che il padre di suo figlio ha con Raffaella Fico. L’ex gieffina potrebbe scatenare davvero una crisi nella coppia? Si amano e lei non lo abbandonerebbe mai in questo momento”. Questo è quanto si legge sul rotocalco di Roberto Alessi ...

Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo : Domenica Live: le parole di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è tornata in tv per difendere l’ex fidanzato Cristiano Ronaldo. Dopo l’intervista a Matrix, la showgirl napoletana ha ribadito il suo pensiero a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso la 29enne ha fatto sapere che stenta a credere a quanto accaduto al […] L'articolo Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo ...

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo dalle accuse di molestie : "È una persona perbene" : In merito alla nuova ondata di polemiche sullo scandalo molestie che stavolta hanno coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da più donne, scende in campo Raffaella Fico sua ex fidanzata. La showgirl durante una puntata del programma di Canale5 Matrix parla innanzitutto della sua storia con il fuoriclasse: Era ancora un giocatore dello United e lo conobbi ad una festa in Italia la stessa estate dei fatti in discussione. Con me fu ...

Stupro Ronaldo - Raffaella Fico a Matrix : “con me è stato un gentiluomo” : Raffaella Fico dopo essere stata fidanzata con Cristiano Ronaldo per 11 mesi, racconta a Matrix, il noto programma di Canale 5, il modo in cui è stata trattata da CR7: “con me è sempre stato un vero gentiluomo”, afferma. Dopo le accuse di Stupro da parte di Kathryn Mayorga, attualmente si sono aggiunte anche altre donne. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...