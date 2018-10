Quote Champions League | passaggio turno Roma a 1 | 13

Champions League - le Quote della giornata : Dortmund favorito contro l’Atletico Madrid : Borussia Dortmund ed Atletico Madrid si sfideranno questa sera al Signal-Iduna Park per la terza giornata di Champions League È al comando della Bundesliga dopo otto giornate e da inizio stagione non ha mai perso, in nessuna delle competizioni di cui fa parte. Ora, per il Borussia Dortmund, è in arrivo un’altra prova del nove: nella terza giornata di Champions League, in programma stasera, i gialloneri aspettano l’Atletico ...

Quote Champions : Juve favorita - a Napoli e Inter serve l’impresa : Secondo gli analisti SNAI, l'impresa dei partenopei contro il PSG è ancora più ardua di quella dell'Inter che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona L'articolo Quote Champions: Juve favorita, a Napoli e Inter serve l’impresa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quote Champions League : Napoli ed Inter troppo poco “considerate” : Napoli ed Inter si apprestano a giocare due gare molto complesse in casa di PSG e Barcellona, i quotisti sembrano snobbare le italiane Al Napoli serve un mercoledì da leoni per vincere la trasferta Champions contro il PSG. Alla squadra di Ancelotti è toccato il turno più difficile tra le italiane. È quanto si evince dalle elaborazioni degli analisti SNAI, secondo cui l’impresa degli azzurri è ancora più ardua di quella ...

Champions League - sfide stellari per le squadre italiane : ecco tutte le Quote William Hill : L’Inter fa visita al Barcellona, mentre Juventus e Napoli se la vedranno in trasferta contro Manchester United e Psg. Sfida più abbordabile per la Roma, che riceve il Cska di Mosca La terza giornata di Champions League promette spettacolo con le quote Maggiorate di William Hill. Per l’occasione il bookmaker, in gioco dal 1934, è pronto non solo a mettere in campo quote da campioni, ma anche a dare il benvenuto ai nuovi utenti con il ...

Champions League - Napoli davanti al Liverpool nelle Quote per il passaggio del turno : Champions League, Napoli vittorioso al San Paolo sul Liverpool di Klopp, un successo che dà fiducia al club partenopeo Il momentaneo primo posto nel gruppo C ha spiazzato i bookmaker, ma per il Napoli la strada verso gli ottavi di Champions League è ancora lunga. Le valutazioni dei traders all’indomani della vittoria sul Liverpool promuovono gli azzurri, che avanzano nelle scommesse sulla qualificazione: rispetto al 2,35 offerto ...