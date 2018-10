Putin | la Russia cerca di creare condizioni più favorevoli per gli investitori stranieri

Conte da Putin : “Sanzioni da superare”. Firmati 13 accordi commerciali Italia-Russia : «L’Italia è un nostro partner economico importante. Con Conte ci siamo concentrati sulla cooperazione nel settore commerciale e sugli investimenti». A parlare durante la conferenza stampa con il premier italiano Giuseppe Conte è il presidente russo Vladimir Putin. «Con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che è qui in Russia per...

Putin - parla lo stratega Dmitrij Suslov : 'Missili Usa in Polonia? Per la Russia sarebbe un atto di guerra' : Parola di Dmitrij Suslov , stratega di Vladimir Putin , direttore del Centro di studi europei e internazionali della Scuola superiore di economia di Mosca. In una intervista a il Corriere della Sera ...

Usa vs Russia - Cremlino : “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“/ Terza guerra mondiale - Putin reagisce : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:05:00 GMT)

VLADIMIR Putin : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN SIRIA”/ “Russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Putin rivendica : grazie alla Russia situazione mondiale più equilibrata : Sochi, 18 ott., askanews, - Si sente dalla parte giusta della storia, Vladimir Putin, e convinto che il futuro gli darà ragione. Sulla Siria, sul conflitto in Ucraina, sugli armamenti e l'economia, anche sulla globalizzazione e i suoi evidenti limiti. E puntando il dito contro la globalizzazione, chiamata in causa per la strage di ieri …

Putin : evitato sviluppo peggiore degli eventi in Siria grazie alla Russia - : La Russia, grazie alla sua operazione militare, ha impedito il peggior sviluppo degli eventi in Siria. Lo affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Club di discussione Valdai. "Per ...

Crimea - il profilo dello studente-killer : un maniaco della 'grandezza della Russia' e delle politiche di Putin : Sebbene tutte le sue idee fossero 'creare una nuova Russia', 'rafforzare la grandezza della Russia', 'sostenere la politica di Putin'.

Salvini va in gita in Russia a revocare le sanzioni di Putin : Toccata e fuga a Mosca. Domani (mercoledì), Matteo Salvini farà una gita in Russia: in programma, solo l’Assemblea della Confindustria locale. Obiettivo: accelerare la rimozione delle sanzioni. La delegazione scelta per questo viaggio è ristretta: oltre allo stesso ministro dell’Interno, ne fanno parte Andrea Paganella, suo capo di gabinetto, ma soprattutto braccio destro dello spin doctor digitale Luca Morisi, l’inventore della “Bestia” (il ...

Russia : presidente Putin elenca obiettivi prioritari per economia nazionale : Mosca, 16 ott 11:27 - , Agenzia Nova, - L'aumento dei tassi di crescita dei salari e l'incremento del reddito reale costituiscono degli obiettivi sistemici per l'economia russa.... , Rum,

TRUMP “Putin COINVOLTO NEL CASO SKRIPAL”/ Presidente USA sul Russiagate “Mosca si è intromessa - ma la Cina…” : TRUMP cho su Putin: "probabilmente" COINVOLTO in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:49:00 GMT)