Punti di vista sulla Germania

Intervista a Trump : 60 Minuti in 6 Punti : NEW YORK - Donald Trump in ?60 Minuti?. Ospite della celebre trasmissione televisiva della rete CBS, ?60 Minutes? appunto, il tycoon racconta di sé e dei tanti temi in...

Manovra - Davide Casaleggio : “Deficit sarà scaricato su nuove generazioni? Vostri Punti di vista. Io sono contento” : “Se il deficit sarà scaricato sulle future generazioni? Questi sono Vostri punti di vista”. Poca voglia di parlare ai cronisti per il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Roma per due convegni su democrazia diretta e lavoro, che ha tagliato corto di fronte alle domande dopo l’intesa raggiunta sulla Manovra dal governo con la scelta del deficit al 2,4% del Pil, le resistenze piegate del ministro ...

Lotta - dieci azzurri in gara a Varsavia per conquistare Punti importanti in vista dei Mondiali : Questo fine settimana si volgerà a Varsavia il Torneo Internazionale di Polonia di Lotta. Una gara che fa parte del circuito ranking series e che assegna punti importanti per decretare le teste di serie dei Mondiali di Budapest di fine ottobre. In gara troveremo dieci azzurri, che cercheranno quindi risposte importanti in vista della rassegna iridata, anche per ottenere la convocazione. Tra di loro spicca l’assenza di Frank Chamizo, numero uno ...

'Abruzzo - Punti di vista' - la mostra fotografica di Mario Di Martino : Mario Di Martino - S i dedica da più di trent'anni alla fotografia paesaggistica e, tramite agenzie fotografiche, inizia a collaborare con riviste di settore: Scienza e Vita , Bell'Europa , Panorama ...

Giappone : lettura indice anticipatore rivista a 104 - 7 Punti : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è parimenti sceso a116,4 punti dai 116,8 punti precedenti, 117,5 punti in aprile,, ma in questo caso sopra ai 116,3 punti della ...