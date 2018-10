Psg-Napoli | clamoroso autogol di Mario Rui | il portoghese in scivolata infila il pallone

Insigne VIDEO GOL Psg-Napoli - il pallonetto che ha mandato in estati i tifosi napoletani : Insigne VIDEO GOL Psg-Napoli, il pallonetto che ha mandato in estati i tifosi napoletani PARIGI, FRANCIA Lorenzo Insigne show al Parco dei Principi di Parigi. Il fuoriclasse del Napoli ha portato in ...

Live Psg-Napoli 1-1 Autogol di Mario Rui su Meunier : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...

Live Psg-Napoli 0-1 Ripresa - Neymar dà forfait : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un gradino sotto ...

Diretta/ Psg Napoli (risultato live 0-1) info streaming video e tv : Ospina salva su Meunier : Diretta Paris Saint Germain-Napoli, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone C.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:09:00 GMT)

Live Psg-Napoli 0-1 Insigne non ce la fa : Zielinski : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...

Pagelle/ Psg Napoli : i voti della partita (Champions League - primo tempo) : Pagelle Psg Napoli: i voti della partita con i migliori e i peggiori visti in campo al Parco dei Principi per la terza giornata della Champions League, girone C.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:04:00 GMT)

Psg-Napoli - accoglienza da brividi per i tifosi azzurri [FOTO e VIDEO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

DIRETTA RISULTATI Champions League : in campo Barcellona Inter 1-0 - Psg Napoli 0-1 LIVE : Champions League, si gioca PSG Napoli 0-1 e Barcellona-Inter 1-0 LA CRONACA DELLA PARTITA BARççA AVANTI CON RAFINHA AL 32' GOL DI INSIGNE AL 30' Le altre squadre in campo , RISULTATI E CLASSIFICHE , Dortmund-Atlético 0-0 Lokomotiv Mosca-Porto 0-1 LIVErpool-Red Star 1-...

Diretta Psg-Napoli in tv e live-web : solo sui canali SkySport e su SkyGo : Questa sera, alle ore 21:00, al Parco dei Principi scenderanno in campo Paris Saint Germain e Napoli. Le due squadre si sfideranno in occasione della terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League [VIDEO]. La squadra di Tuchel arriva al match odierno con tre punti in classifica, ottenuti grazie alla vittoria contro la Stella Rossa. Il Napoli guida il girone con 4 punti e nell'ultima gara disputata ha battuto 1-0 il Liverpool di ...

Live Psg-Napoli 0-1 Primo tempo perfetto degli azzurri : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...

DIRETTA/ Psg Napoli (risultato live 0-1) info streaming video e tv : squadre al riposo : DIRETTA Paris Saint Germain-Napoli, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone C.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:38:00 GMT)

Psg Napoli - Cavani saluta il suo vecchio club : abbracci con De Laurentiis e baci con 'Tommy' : Cinque anni e poco più. Tanto ci è voluto per far rincontrare due mondi, un tempo uniti in un unico sodalizio, poi separati per raggiungere rispettive ambizioni. Da una parte Edinson Cavani, dall'...

Psg-Napoli 0-1 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSG-Napoli, gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Psg-Napoli - il pallonetto di Insigne è da fuoriclasse : il VIDEO del gol dello ‘scugnizzo’ : Lorenzo Insigne porta avanti il Napoli nella sfida di Champions League contro il Psg: il VIDEO del gol dell’attaccante partenopeo Josè Maria Callejon da il ‘LA’ a Lorenzo Insigne che con uno splendido pallonetto supera il portiere del Psg e porta il Napoli in vantaggio al Parco dei Principi. Nella sfida che si sta disputando nello stadio di Parigi il primo marcatore della serata di Champions League non è uno qualsiasi, ma ...