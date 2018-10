Psg Napoli | Cavani saluta il suo vecchio club | abbracci con De Laurentiis e baci con

Psg-Napoli 0-1 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSG-Napoli, gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Psg-Napoli - il pallonetto di Insigne è da fuoriclasse : il VIDEO del gol dello ‘scugnizzo’ : Lorenzo Insigne porta avanti il Napoli nella sfida di Champions League contro il Psg: il VIDEO del gol dell’attaccante partenopeo Josè Maria Callejon da il ‘LA’ a Lorenzo Insigne che con uno splendido pallonetto supera il portiere del Psg e porta il Napoli in vantaggio al Parco dei Principi. Nella sfida che si sta disputando nello stadio di Parigi il primo marcatore della serata di Champions League non è uno qualsiasi, ma ...

Gol Insigne – Si sta giocando la gara valida per la terza giornata di Champions League, in campo Psg e Napoli che hanno già regalato emozioni e colpo di scena, i padroni di casa provano a fare la partita, qualche occasione per Cavani ma l'occasione più ghiotta è per la squadra di Ancelotti, clamorosa traversa da parte di Mertens, poi magia di Insigne che con un 'colpo sotto' beffa il club francese.

Live Psg-Napoli 0-1 Insigne pallonetto da impazzire : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...

Pagelle Psg-Napoli LIVE - Champions League in DIRETTA : i voti della partita : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Psg-Napoli Buonasera e benvenuti con le Pagelle LIVE di Psg-Napoli, sfida valida per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. Tutto pronto a Parigi per una sfida fondamentale per entrambe le compagini che vanno a caccia di tre punti importanti in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Carlo Ancelotti affronta la sua ex compagine: i partenopei sognano lo scalpo al trio di lusso ...

Psg-Napoli in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH Ore 21.00 inizia il match del Parco dei Principi PSG-Napoli in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 21:00 Inizia il match del Parco dei Principi PSG-Napoli, LE Formazioni UFFICIALI PSG (4-2-3-1): in attesa della formazione Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario […] L'articolo PSG-Napoli in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e ...

Psg-Napoli diretta live : formazioni ufficiali - tabellino e streaming : Psg-Napoli diretta live – Dopo le spettacolo delle partite si torna subito in campo per una nuova giornata valida per la fase a gironi di Champions League, si gioca la terza giornata. Nelle gare di ieri netti successi da parte di Juventus e Roma mentre oggi in campo il Napoli di Carlo Ancelotti in un match che preannuncia grande spettacolo contro il Psg. Si tratta di una trasferta sicuramente difficile per gli azzurri che però hanno ...

