PSG-Napoli | Ancelotti | “Non ci rimproveriamo nulla ma c’è rammarico”

Champions - PSG-Napoli 2-2 : che sfortuna per Ancelotti : Comunque a testa alta, come una grande d'Europa. Perché per schiaffeggiare prima il Liverpool al San Paolo, e poi mettere in riga anhe il Psg, al Parco dei Principi, serve personalità e talento. ...

PSG-Napoli - Ancelotti tra rammarico e sorrisi : “sarei stato più grato a Di Maria se avesse tirato fuori - ho incontrato Buffon e…” : Ancelotti e le sue impressioni dopo Psg-Napoli: Carletto rimpiange la vittoria sfumata al 93° per mano di Angel Di Maria Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol da 25 metri di Angel De Maria al 93°. Il rammarico di Carletto e dei suoi uomini è palese sui ...

PSG-Napoli - Champions League 2019 : 2-2. Insigne e Mertens illudono - ma un autorete e l’eurogol di Di Maria riprendono gli azzurri : PSG-Napoli, match valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19 si è giocata al Parco dei Principi di Parigi. Per lunghi tratti dell’incontro i Principi non sono stati i transalpini, ma gli azzurri di mister Ancelotti che hanno messo in campo una prova scintillante. Il 2-2 finale lascia enorme amaro in bocca ai Partenopei, passati in vantaggio due volte (con Insigne nel primo tempo, e Mertens nella ripresa) ma ...

