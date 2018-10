PS4 | in arrivo la beta del firmware 6 10 che permetterà il cambio di nome su PSN

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, in lingua inglese Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Hey Fifa Fans, The latest […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ...

Path of Exile in arrivo su PS4? : Path of Exile come saprete è un ottimo diablo-like, sviluppato da Grinding Gear Games e lanciato per PC nell'ottobre del 2013, a cui è seguita una versione Xbox One ad agosto 2017.Ebbene, come riporta Gematsu, il gioco potrebbe mettere piede anche in casa Sony.Infatti come possiamo vedere Path of Exile è stato recentemente valutato per PlayStation 4 dal comitato di valutazione di giochi digitali taiwanese, il che lascia decisamente ben sperare ...

Taglio di prezzo per PS4 Pro in Giappone in arrivo anche in Italia? : PS4 Pro sta per avere un significativo calo di prezzo in Giappone. L’annuncio è stato dato da Sony Giappone che ha reso noto che il Taglio di prezzo per PlayStation 4 Pro entrerà in vigore dal prossimo 12 ottobre. In pratica il prezzo della console passerà da 44.980 yen a 39.980 yen. Secondo il cambio attuale quindi PS4 Pro scenderà da 340 € a circa 302 €. Non ci sarà solo il Taglio di prezzo. La PS4 Pro infatti sarà disponibile in vendita ad ...

Sinner : Sacrifice for Redemption in arrivo su PS4 - Xbox One - Switch il 18 ottobre : Another Indie e Dark Star Game Studios hanno annunciato che Sinner: Sacrifice for Redemption sarà disponibile in formato digitale su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch dal 18 ottobre e su PC nel 2019.Come riporta Gematsu, il titolo avrà un costo di $18.99 e supporterà le lingue Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Cinese, Cinese Tradizionale, Giapponese, Coreano, Portoghese, e Russo. Tra i creatori del gioco figurano un ex-art director di ...

Red Dead Redemption 2 : in arrivo PS4 e PS4 Pro in bundle col gioco : Se non avete anche una PlayStation 4 e non vedete l'ora di mettere le mani su Red Dead Redemption 2, questo bundle fa decisamente per voi.Come riporta PlayStationBlog infatti a partire dal 26 ottobre verrà lanciato sul mercato un'imperdibile bundle di PS4 e PS4 Pro assieme a Red Dead Redemption 2.Questo naturalmente significa che potremo scegliere se godere dell'attesissima ultima opera di Rockstar con l'HDR di PS4, oppure al massimo del ...

Castlevania Symphony of the Night e Rondo of Blood in arrivo su PS4? : Mentre il futuro della serie continua a rimanere incerto a causa di un Castlevania: Lords of Shadow 2 che non è riuscito a ripetere i buoni risultati del primo Lords of Shadow, i fan della serie Konami potrebbero quanto meno ingannare l'attesa con un ritorno al passato e in particolare con una sorta di collection che è spuntata in rete in queste ore.Come riportato da VG247.com, Castlevania Requiem è un nuovo marchio registrato in Corea, un ...

Capcom Beat-Em-Up Bundle è in arrivo per PS4 - Xbox One - Switch e PC : Se siete amanti dei titoli picchiaduro classici, abbiamo grandi notizie per voi!Come riporta Comicbook, all'interno del Nintendo Direct, è stato annunciato Capcom Beat-Em-Up Bundle. Di cosa si tratta? Si tratta di una raccolta di alcuni storici picchiaduro che arriverà, oltre che su Nintendo Switch, anche su PS4, Xbox One e PC.Come potete vedere nel tweet qui in basso, il prossimo 18 settembre saranno disponibili giochi come Final Fight, Captain ...

Square Enix annuncia l'arrivo di alcuni titoli della leggendaria serie di Final Fantasy su Switch - Xbox One - PS4 e PC : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che molti titoli della leggendaria serie Final Fantasy arriveranno su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Esplorando l'immenso mondo di Ivalice in Final Fantasy XII The Zodiac Age o divertendosi con le scene più iconiche di Final Fantasy VII, IX e X / X-2 HD Remaster, tutti i fan saranno presto in grado di giocare questi celebri titoli di Final Fantasy ovunque e in ogni momento.Il divertimento ...

In arrivo aggiornamento per Spider-Man PS4 - primi dettagli : Il tasso di sfida offerto da Spider-Man PS4 è già molto elevato, come i giocatori stanno sperimentando in questi giorni. Insomniac Games in collaborazione con Marvel è riuscita a creare la simbiosi quasi perfetta, confezionando un titolo a dir poco eccellente che ha soddisfatto ampiamente la critica internazionale. Per completarlo al meglio i giocatori si stanno già adoperando a reperire sul web guide e consigli, segno di come il gioco sia ben ...