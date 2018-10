PS4 | Disponibile il Firmware BETA 6 10 con il cambio ID PSN

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, in lingua inglese Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Hey Fifa Fans, The latest […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ...

PS4 : disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 6.02 che potrebbe aver risolto il bug legato ai messaggi : Come segnala VG247.com, l'aggiornamento di sistema 6.02 di PS4 è stato pubblicato con Sony che ha rivelato soltanto che "questo update del software migliora le prestazioni del sistema." Quindi, anche se non è stato confermato direttamente, il presupposto è che questo ultimo aggiornamento per PS4 faccia in modo che il bug dei messaggi in grado di bloccare la console non si presenti più.Venerdì scorso i giocatori hanno iniziato a ricevere messaggi ...

DISGAEA 1 COMPLETE disponibile su Nintendo Switch e PS4 : NIS America è felice di annunciare che DISGAEA 1 COMPLETE è ora disponibile in Europa per Nintendo Switch e PS4, mentre arriverà in Oceania il 19 ottobre. DISGAEA 1 COMPLETE arriva su PS4 e Switch Per festeggiare il 15° anniversario del franchise di DISGAEA, DISGAEA 1 COMPLETE riporterà la saga originale, DISGAEA: Hour of Darkness, sulle console moderne con grafiche aggiornate e il classico gameplay che i fan ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà molto probabilmente Oggi, 9 ottobre, su PS4 ed Xbox One, dove intanto sono già comparse le note di rilascio, come da immagine Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4 : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà Oggi, 9 ottobre, su PS4 ed Xbox One, dove intanto sono già comparse le note di rilascio, come da immagine Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts quest’anno rilascerà […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e ...

L'Odissea inizia oggi : Assassin's Creed Odyssey è disponibile su Xbox One - PS4 e PC : Come ricorda Ubisoft attraverso un comunicato stampa ufficiale, a partire da oggi Assassin's Creed Odyssey è finalmente disponibile su Xbox One, PS4 e PC.Assassin's Creed Odyssey è ambientato nell'antica Grecia durante l'epoca d'oro di Atene, sullo sfondo di uno dei conflitti più spietati della storia, la Guerra del Peloponneso. Nei panni di Alexios o Kassandra, un mercenario spartano reietto, i giocatori intraprenderanno un viaggio epico, in un ...

Fist of the North Star : Lost Paradise è finalmente disponibile per PS4 : Ryu ga Gotoku Studio, il team di sviluppo che ha realizzato la serie di Yakuza, è fiero di annunciare che Fist of the North Star: Lost Paradise (avete letto la nostra recensione?) è ora disponibile in Nord America e in Europa per PlayStation 4, offrendo ai fan l'opportunità di giocare nei panni di Kenshiro in un universo alternativo della serie originale. Corri, colpisci e utilizza l'energia vitale dei tuoi pugni per far esplodere i corpi dei ...

Valkyria Chronicles 4 è disponibile da oggi su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Sono passati 10 anni dal lancio dell'originale Valkyria Chronicles, l'innovativo RPG strategico a turni che ha conquistato il mondo. oggi, i fan possono finalmente rivivere la Second Europan War e la sua brutale campagna, l'Operation Northern Cross, in Valkyria Chronicles 4 - disponibile su Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam. Più in basso potete trovare l'accolade trailer di Valkyria Chronicles 4. Se hai acquistato la 'Memoirs from Battle' ...

This Is the Police 2 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo aver stanato il crimine e la corruzione su PC, ora, finalmente potrete farlo anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One e non dovrete mai arrendervi. È finalmente giunto il momento di calarsi nei panni del nuovissimo sceriffo di Sharpwood in This is the Police 2, ora disponibile su tutte le piattaforme.Così come il primo capitolo, This Is the Police 2 mescola il genere avventura e gestionale e questa volta gode di ulteriori ...

Air Missions : HIND disponibile da oggi su PS4 : Presto, sali a bordo! Il supporto fisico del simulatore di intense operazioni aeree in elicottero, Air Missions: HIND, ora è anche per PlayStation®4 ed è disponibile nei negozi in tutta Europa. La data di uscita negli Stati Uniti è fissata per il 9 ottobre. Air Missions vola oggi nei negozi Alle armi In Air Missions: HIND i giocatori potranno dominare i cieli al comando di quattro realistici ...

PS4 : disponibile l'aggiornamento di sistema 6.00 : Come segnala Pushsquare, Sony ha rilasciato l'aggiornamento di sistema 6.00 di PS4 e, da ora, è possibile procedere al download dei 400 MB.Ma quali novità porta con sé? Ci sono nuove funzionalità? Le note della patch per l'aggiornamento dicono semplicemente: "questo aggiornamento migliora le prestazioni del sistema", che è la solita affermazione che riceviamo per i piccoli aggiornamenti. Sony non ha ancora comunicato ulteriori informazioni ...

Final Fantasy XV Pocket Edition HD è disponibile per PS4 e Xbox One : Final Fantasy XV Pocket Edition HD, l'esperienza rivisitata di Final Fantasy XV con uno stile grafico adorabile e comandi intuitivi, è ora disponibile per Xbox One e PlayStation 4 e sarà presto disponibile per Nintendo Switch.Pubblicato originariamente su dispositivi iOS, Android e Windows 10, questa nuova versione dell'amato e acclamato Final Fantasy XV, che ha superato gli 8,1 milioni di copie fisiche e digitali vendute in tutto il mondo ad ...

Disponibile la demo di Mega Man 11 per Nintendo Switch - PS4 e Xbox One : Come segnalato da Comicbook, Capcom ha reso Disponibile la demo di Mega Man 11 su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. La versione per l'ibrida era stata già pubblicata nella giornata di ieri sull'eShop.Nella demo potrete scegliere il livello di difficoltà e cimentarvi contro "nemici di tutti i tipi e le trappole nel livello Block Man". Inoltre, sarete incoraggiati a utilizzare vari strumenti tra cui il nuovo sistema Double Gear, utile a rallentare ...

Spider-Man : disponibile gratuitamente un tema per PS4 sullo store europeo : Marvel's Spider-Man è finalmente arrivato e, poco fa, abbiamo ammirato alcuni video dedicati all'esclusiva PS4, compreso il trailer di lancio esteso. Con l'arrivo del gioco Sony e Insomniac hanno deciso di pubblicare un tema gratuito per PlayStation 4.Inizialmente disponibile solo per gli utenti nordamericani, ora è possible procedere al download del tema dal PlayStation store europeo.Come riporta PlayStation LifeStyle, si tratta di un tema ...