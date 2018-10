Pronostici Champions League Quote e scommesse per le partite oggi 24 ottobre 2018

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse : la sfida storica di Amsterdam (3^ giornata) : Pronostici Champions League: le Quote e le scommesse sulle partite di martedì 23 ottobre, valide per la terza giornata della fase a gironi. In campo due italiane, ovvero Juventus e Roma(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Champions League - 3^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Stasera alcuni top team europei tornano in campo per disputare la terza giornata della Champions League, la cui fase a gironi è ormai entrata nel vivo. Oggi giocheranno Bayern, Real Madrid, Roma, Manchester City, ma la scena sarà tutta per lo scontro tra Manchester United e Juventus ad “Old Trafford”. Ecco i nostri pronostici. 18:55 AEK-Bayern 2+ Over 1,5 – I bavaresi cercano continuità dopo un periodo tutt’altro ...

Pronostici Champions League - 24 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 3^ Giornata : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 24 Ottobre 2018.Attenzione alle bellissime sfide come Barcellona-Inter e Psg-Napoli.Pronostico Club Brugge-Monaco 24-10-2018Sfida di Champions League molto importante da ambo le parti visto che entrambe nel Gruppo A, si trovano in ultima posizione a quota 0 punti. Di conseguenza, la vittoria è molto importante per quanto riguarda l’Europa League.Entrambe hanno siglato una sola rete ...

Giornata di fuoco per le italiane in Champions League : i Pronostici di William Hill : Si preannuncia una due giorni da cardiopalma in Champions League, con tre italiane su quattro impegnate in trasferta. Martedì la Juventus sarà ospite del Manchester United. Per la Vecchia Signora, fermata da un pareggio in casa con il Genoa nell’ultima di campionato, si presenta una grande occasione per volare a quota 9 in classifica e ipotecare il passaggio turno. I Red Devils non sono la corazzata di qualche anno fa, ma la “quasi” ...

Pronostici Champions League - 23 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 3^ Giornata : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 23 Ottobre 2018.Attenzione alle bellissime sfide come Manchester United-Juventus e Roma-Cska Mosca.Pronostico AEK-Bayern Monaco 23-10-2018Le due compagini apriranno le danze della terza Giornata di Champions League ed i padroni di casa reduci da ben 2 sconfitte consecutive e di conseguenza ultimi in classifica, devono fare assolutamente punti soprattutto per lottare per il terzo posto, ovvero, ...

Champions League - 2^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Il martedì della seconda giornata di Champions League si è concluso con diversi risultati a sorpresa, come ad esempio il pari dell’Ajax a Monaco di Baviera o la vittoria del CSKA Mosca contro i campioni in carica del Real Madrid. Il programma di oggi, oltre alle partite di Inter e Napoli, propone il big match tra Tottenham e Barcellona e le partite di Psg, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Ecco i nostri ...

Pronostici Champions League - 2^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Torna la Champions League e tornano i nostri consigli per i Pronostici. Il martedì del secondo turno si apre con Hoffenheim-Manchester City e Juventus-Young Boys, in campo alle 18:55. Nella fascia serale delle 21 in campo anche Bayern-Ajax, Roma-Plzen, Manchester United-Valencia e CSKA Mosca-Real Madrid. Hoffenheim-Manchester City 2+Over 1,5 – Dopo la sconfitta al primo turno contro il Lione, la squadra di Guardiola cerca riscatto in ...

Pronostici Champions League - 3 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 2^ Giornata : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 3 Ottobre 2018. Attenzione alle bellissime sfide fra Napoli-Liverpool e Psv-Inter.Mercoledi 3 Ottobre 2018 si giocheranno le restanti partite valevoli per la seconda Giornata di Champions League e naturalmente la maggior parte degli occhi saranno puntati su Napoli ed Inter, pronte a sfidare rispettivamente Liverpool e Psv. Naturalmente, Consigliamo un occhio di riguardo anche per ...

