progetto europeo share | l' esperienza dell' umbria nella gestione del patrimonio culturale

Incontro Fico-Juncker “per raffreddare la temperatura” : “Concordi sull’Italia nel cuore del progetto europeo” : Un “momento per raffreddare la temperatura”. Dopo il faccia a faccia con Pierre Moscovici, il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato oggi anche il presidente della commissione europea, Jean Claude Juncker. Un colloquio che è durato più di un’ora nonostante fosse “programmato per 30 minuti”: particolare che per Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea, “è una prova della quantità ...

Tumore al fegato : IRP nel progetto europeo “ChiLTERN” per testare farmaci : Trovare nuove terapie per una malattia pediatrica assai rara ma molto aggressiva: il Tumore epatico. È questo l’ambizioso obiettivo del progetto europeo “Children’s Liver Tumour European Research Network” (ChiLTERN), incluso nel programma Horizon 2020-PHC-2015, di cui l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza è da pochi giorni partner ufficiale. A seguire lo studio sarà la dott.ssa Martina Pigazzi, principal investigator del ...

Tumori : progetto europeo per la biobanca oncologica per immagini : Creare una biobanca oncologica per immagini: questo l’obiettivo di Primage, progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito di Horizon 2020, di cui è partner anche l‘Università di Pisa. Primage, spiega una nota dell’Ateneo, avrà una durata complessiva di 4 anni, con un finanziamento totale di 10 milioni di euro, di cui 640.000 saranno destinati all’Università di Pisa e al dipartimento di ricerca ...

Dal Meyer di Firenze la sfida all’epilessia infantile : i risultati del progetto europeo DESIRE : Ha dato impulso alle conoscenze sull’epilessia infantile a livello europeo, arrivando a una serie di risultati che, sebbene in parte ancora iniziali, sono già rilevanti: tra questi, ad esempio, l’identificazione di almeno cinque nuove entità cliniche (alcune vere e proprie malattie precedentemente sconosciute, altre condizioni cliniche per le quali è stata identificata la causa genetica), la realizzazione del registro italiano di malattia per ...

Politecnico di Milano in progetto europeo per microscopio Prochip : Milano, 6 set., askanews, - Il Politecnico di Milano sta collaborando allo sviluppo di un minuscolo microscopio a superisoluzione in grado di comprendere la struttura delle celle tumorali e sviluppare ...

Ue - il commissario Oettinger : “Alcuni governi tra cui quello italiano vogliono distruggere il progetto europeo” : Il progetto europeo è in “pericolo di morte“, minacciato da avversari sia dentro sia fuori l’Unione e “alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”. A dirlo, secondo Politico, è stato il commissario Ue al Bilancio Günther Oettinger, durante un intervento martedì sera a Bruxelles. La rapida approvazione del prossimo bilancio Ue da ...

Oettinger : governo italiano vuole distruggere progetto europeo - : Per il commissario al Bilancio Ue, secondo quanto scrive Politico, l'Europa è "in pericolo di morte". E il nostro Paese, insieme a Polonia, Ungheria e Romania starebbe tentando di indebolire Bruxelles ...

Agevolare gli scambi culturali tra i giovani - a Piacenza il progetto europeo Erasmus dal 9 al 16 settembre. L'Italia è rappresentata da AS. : Questi pomeriggi di 'scambio sportivo' saranno propedeutici alla realizzazione della 'Giornata di sport senza Barriere' che avrà luogo al Polisportivo di Piacenza venerdì 15 settembre 2018 dove si ...