Presentata la Stagione Teatrale 2018-2019 del Teatro Comunale di Pietrasanta

Spettacolo. Presentata la Stagione 2018/19 del Teatro Comunale "Walter Chiari" : Gli spettacoli proposti saranno Nico cerca un amico, Il gatto con gli stivali e Pinocchio. Viaggio tragicomico per nasi. L'offerta per i più giovani sarà poi completata dalle matinée di Teatro Scuola ...

Auditorium : Presentata oggi la stagione 2018 – 2019 con i risultati della prima analisi qualitativa del pubblico : Una stagione pensata per tutti i pubblici e ricca di sorprese in ogni stagione dell’anno. È quella che si è inaugurata oggi, alla presenza del Vicesindaco di Roma Luca Bergamo, del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, del Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, del Presidente della Fondazione Musica per Roma Aurelio Regina e dell’AD Josè R. Dosal. Per la 17ima delle stagioni dell’Auditorium Parco della Musica ...

Accademia Filarmonica : Presentata la Stagione Concertistica 2018/2019 : Gli spettacoli proposti dalla "Bellini" portano da quest'anno la firma del nuovo direttore artistico Gloria Campaner , pianista veneziana di fama internazionale. Tre i cicli compresi nell'ambito ...

Presentata la nuova stagione di "Sala Assoli" Casa del Contemporaneo : Parlando della stagione teatrale in abbonamento, la stessa, coabitando con tante nuove proposte e tanti momenti dedicati alla danza, come "Dicembre Solo Danza", proporrà 10 spettacoli e sarà ...

Città di Castello - Presentata la stagione di prosa del Teatro degli Illuminati : La collaborazione con il TSU sta crescendo e si sta personalizzando sul gusto degli spettatori tifernati come dimostrano gli spettacoli in cartellone in cui figurano alcuni degli allestimenti di ...

Bari - Presentata la X edizione della stagione artistica del Teatro Forma : ... come il ruolo da protagonista nel musical The Bodyguard o la partecipazione a Domenica In, , Karima mantiene costantemente aperta la porta sul mondo della musica afroamericana, che esplora con ...

'Star a teatro' - Presentata la stagione 2018/19 dell'Armonia a Staranzano : Novità da quest'anno presso ACLI, MACC e PRO LOCO tessera 'Teatro Club' per i soci, per assistere agli spettacoli de L'ARMONIA con posto fisso prenotato in teatro e biglietto ridotto. Ultimi ...

Tirano Teatro : Presentata la stagione 2018-2019 : L'Assessore Sonia Bombardieri ha brevemente illustrato gli spettacoli della stagione. L'impegno dell'Amministrazione è quello di confermare l'offerta culturale della Città di Tirano e per questo ...

Presentata la Stagione 2018/2019 dell’Ar.Ma Teatro di Roma : Roma – L’Ar.Ma Teatro spalanca il sipario sulla sua terza Stagione. Lo spazio diretto da Daria Veronese anche quest’anno vede alternarsi sul suo palco tantissime compagnie provenienti da diverse zone d’Italia. Autori classici e contemporanei, testi conosciuti e inediti, musica, danza e rassegne saranno i protagonisti di questo nuovo e ricco cartellone. “Non è mai semplice selezionare gli spettacoli per la Stagione” ...

Agrigento - Presentata la nuova stagione del Teatro Pirandello : ... giovedì 6 dicembre 2018 " ore 21.00: UNO NESSUNO CENTOMILA di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, con Enrico Lo Verso Abbonamenti a 11 spettacoli: platea e palchi in prima ...

Bari - 'Prosit' : Presentata la stagione teatrale : Il pubblico potrà tesserarsi assicurandosi la possibilità di assistere a tutti gli spettacoli in cartellone senza vincolo di giorno e di posto, una formula innovativa che vuole rendere libero lo ...

Reggio Calabria : Presentata stamani la XVI Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana [FOTO] : Teatro di prosa e classico, commedie brillanti, balletti e spettacoli musicali caratterizzeranno un calendario aperto alla pluralità dei percorsi artistici. Titoli e attori, regie e allestimenti ...

Presentata la stagione teatrale nata dalla sinergia tra ACS e la società Riccitelli : Teramo - La stagione di Prosa del Teatro Comunale di Teramo 2018/19 nasce dalla sinergia tra ACS Abruzzo e Molise e la Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli", per un cartellone di otto spettacoli selezionati dal Direttore artistico Ugo Pagliai. Si parte martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 novembre con LE SIGNORINE, Isa Danieli e Giuliana De Sio in scena in questa commedia scoppiettante di Gianni ...

Presentata la stagione teatrale nata dalla sinergia tra ACS e la società Riccitelli : La stagione di Prosa del Teatro Comunale di Teramo 2018/19 nasce dalla sinergia tra ACS Abruzzo e Molise e la società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli", per un cartellone di otto spettacoli selezionati dal Direttore artistico Ugo Pagliai. Si parte martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 novembre con LE SIGNORINE, Isa Danieli e Giuliana De Sio in scena in questa commedia ...