Premiati cinque giovani scienziati italiani negli Usa Otterranno finanziamenti per 250

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sono, ma lavoranoStati Uniti e in Canada: c’è chi fa ricerca contro i tumori, chi lavora al computer quantistico, chi a valvole cardiache perfettamente adattabili al corpo umano e chi ha scoperto una sorgente di neutrini cosmici ad alta energia. Si chiamano Sara Buson, Antonio D’Amore, Riccardo Manenti, Lorenzo Brunetti e Roberta Zappasodi e sono i 5 migliori ricercatoriin Nord America,a Washington da Issnaf, la Fondazione degli uomini e donne di scienzain Usa e Canada. Hanno ricevuto per i loro studi un finanziamento complessivo di 250 milioni di euro, che si stima consentiranno di creare 700 nuovi posti di lavoro. In particolare, il 35enne medico napoletano Lorenzo Brunetti si è aggiudicato il premio Paola Campese per la sua ricerca sulle leucemie: ha perfezionato un protocollo per modificare in modo efficiente il Dna di cellule del ...