Portobello | la conferenza stampa in diretta

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Questa mattina presso lo Studio 2000 di via Mecenate a Milano verrà presentata allala riedizione di, lo storico mercatino televisivo che fu di Enzo Tortora, e che da sabato 27 ottobre approderà nella prima serata di Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. A parlarne durante la, oltre alla conduttrice, anche il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli, il vicedirettore Claudio Fasulo, il ceo di Banijay Group Paolo Bassetti, la coordinatrice elle centraliniste Carlotta Mantovan e l'inviato Paolo Conticini.Cosa sappiamo già? Andrà in onda alle 20.35, subito dopo il tiggì. Torneranno tutte le rubriche storiche: Fiori d’arancio per cercare l’anima gemella, AAA Vendesi - Cercasi dedicato ai collezionisti, Dove sei? per incontrare amici o parenti lontani e Offresi talenti per trovare lavori un po’ sui generis. Ci saranno alcuni ospiti vip, alcuni dei ...