Porta a porta | Giancarlo Giorgetti e il terrore da Vespa Spread e banche | ' intervento

Roma - l’intervento dei soccorritori dopo il cedimento delle scale mobile. I feriti Portati fuori dalla metro in barella : dopo il cedimento delle scale mobili della metro Repubblica di Roma, sono scattati gli interventi dei soccorritori. Nel video girato dai Vigili del fuoco, il momento in cui i feriti, 24 in tutto, vengono aiutati e portati in superficie. Il giorno successivo all’incidente, la fermata resta chiusa. Intanto la polizia ha sequestrato l’area per le verifiche e la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, al momento a carico di ...

Unicredit cede Portafoglio NPL in Russia da 101 milioni : Unicredit , attraverso la sua sussidiaria AO Unicredit Bank , Russia,, ha raggiunto un accordo con EOS per la vendita pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di ...

Mani al Portafogli : arriva la stangata! : E' in arrivo la stangata su sigarette, giochi e polizze assicurative. È quanto scritto all'interno della bozza della manovra economica presentata, in questi giorni, dal governo a guida Movimento 5 ...

Il calciomercato oggi – ImPortante decisione sul futuro di Piatek : Il calciomercato oggi – Manca ancora tanto al mercato di gennaio figuriamoci a quello estivo ma già si può fare un bilancio sulla prossima destinazione dell’attaccante del Genoa Piatek. Sì perchè sono praticamente nulle le possibilità di conferma del polacco in rossoblu, l’attaccante è destinato ad una big. Il Genoa ha preso una decisione Importante, quella di rifiutare qualsiasi tipo di offerta per il mese di gennaio e ...

SEGA potrebbe Portare i titoli Dreamcast su Nintendo Switch : Delle recenti dichiarazioni del CEO di M2 (azienda che si occupa di emulazione) rilasciate durante un'intervista, è emersa la possibilità che anche i titoli pubblicati su Dreamcast potrebbero essere rilanciati su Nintendo Switch.Come riporta Gamingbolt, sembra che SEGA non lavorerà a dei porting, bensì sarà la stessa Switch ad emulare i titoli che in questo modo potranno beneficiare della potenza extra della console Nintendo:"Per ora sembra che ...

Manovra - l’UE chiude la Porta all’Italia - Salvini - Di Maio e Conte non mollano : Manovra, l’UE la boccia e chiede una nuova bozza fra 3 settimane, mossa senza precedenti L’attesa bocciatura alla fine è arrivata: la Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. Lo ha stabilito il collegio dei commissari: dall’esecutivo europeo è giunta la richiesta “di sottomettere di nuovo il ...

Google Play Film migliora il 4K e Porta alla massima risoluzione i vostri film : Google offre più contenuti in 4K, a prezzi più bassi e aggiornando la libreria degli utenti alla massima qualità gratuitamente: ecco tutte le novità, per ora in USA e Canada. L'articolo Google Play film migliora il 4K e porta alla massima risoluzione i vostri film proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne - Angela nella bufera : le sue richieste troppo pretenziose Portano il pubblico a contestarla : Era l'esterna che tutti aspettavano con ansia: la valutazione della casa del cavaliere Raffaele da parte di Angela . nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 23 ottobre, al centro della scena ...

Le video chiamate di Instagram supPortano ora fino a sei persone : Instagram aumenta il numero di utenti massimi supportati all'interno di una video chiamata tramite Messaggi diretti, passando da quattro a sei. L'articolo Le video chiamate di Instagram supportano ora fino a sei persone proviene da TuttoAndroid.

Roma - l'immondizia si Porta al mercato : Il progetto Nonsonorifiuti per la compravendita delle materie prime recuperabili Federica per sei anni ha venduto intimo. Poi, causa crisi, è stata costretta a chiudere il suo banco al mercato Romano ...

Omicidio Khashoggi ordinato tramite Skype : 'Portatemi la testa di quel cane' : L'Omicidio di Khashoggi è stato ordinato e diretto via Skype. Così ha riportato la Tv araba al Jazeera, stando alle fonti investigative turche. Il segretario del principe saudita, Al Qahtani, avrebbe avuto un collegamento via Skype con alti funzionari sauditi del servizio di intelligence ai quali avrebbe ordinato l'Omicidio: Portatemi la testa di quel cane. Omicidio Khashoggi, assassinio ordinato su Skype L'indagine che le autorita' turche ...

Udinese - Pradé : “Continueremo a supPortare Velazquez - professionista esemplare” : Dopo l’inizio convincente, le quattro sconfitte consecutive dell’Udinese hanno portato una ventata di critiche al tecnico Velazquez. Lo spagnolo è nel mirino per qualche esperimento di troppo sul piano tattico, come l’inedita difesa a tre proposta contro il Napoli sabato. La trasferta a Genova contro la formazione di Juric sarà il primo banco di prova per il giovane allenatore, che ha comunque tutta la stima del ds Pradé: ...

La Porta rossa : Lino Guanciale non si sbilancia sulla terza stagione : Lino Guanciale sulla sua pagina di Instagram ha annunciato la fine delle riprese [VIDEO] della seconda stagione de 'La porta rossa' nella giornata di domenica 21 ottobre. Ha sottolineato che si prendera' un periodo di pausa dopo il successo di ogni fiction alla quale ha preso parte nel corso della carriera dimostrando di saper spaziare da un personaggio all'altro senza alcun tipo di problema. Nella citta' di Trieste dove è rimasto per sei mesi a ...

Spello - torna alla città la Porta di Borgo San Sisto : Spello Porta di Borgo San Sisto torna alla città: è in programma per sabato 27 ottobre alle ore 16 la riconsegna di un altro imPortante bene culturale, la Porta risalente all'epoca romana e facente ...