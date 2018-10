Pompei | scoperta la stanza degli scheletri

Pompei - trovati 5 scheletri nella casa dell'iscrizione. 'Scoperta rivoluzionaria' : Una nuova incredibile scoperta arriva dagli scavi di Pompei . nella stessa casa in cui è stata trovata l'iscrizione che sposterebbe la data dell'eruzione del Vesuvio, infatti, sono stati ri trovati ...

La cella olearia segreta di Pompei : dall’iscrizione che cambia data dell’eruzione un’altra scoperta : Dopo la nuova rilettura della data dell'eruzione del Vesuvio, la paleografa Giulia Ammannati, nuova protagonista della scena di Pompei , rilegge la prima parte della scritta trovata nell'atrio della Casa del Giardino. A suo parere il resto della scritta non significa ciò che per tanti anni si è creduto.Continua a leggere

Eccezionale scoperta archeologica a Pompei : ecco il significato dell’iscrizione che cambia la storia dell’eruzione del Vesuvio : Un’ Eccezionale scoperta è emersa dagli scavi nella Regio V di Pompei : un’iscrizione a carboncino supporta la teoria che la data dell’eruzione del Vesuvio sia stata ad ottobre del 79 d.C. e non ad agosto. La scritta è datata al 16° giorno prima delle calende di novembre corrispondente al 17 ottobre. Trattandosi di carboncino, fragile ed evanescente che non avrebbe potuto resistere a lungo nel tempo, è più probabile quindi che si ...

Archeologia : il premio Khaled al-Asaad 2018 va alla “piccola Pompei ” scoperta in Francia : Vienne, considerata la “piccola Pompei francese”, ha ricevuto l’International Archeological Discovery Award, il premio intitolato a Khaled al-Asaad , direttore dell’area archeologica e del Museo di Palmira dal 1963 al 2003 che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale, finendo trucidato dall’Isis. Vienne di trova sulle sponde del Rodano, a circa 30 km a sud di Lione; era una città romana di circa 7mila mq abitata ...

