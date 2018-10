Pompei - scoperti due scheletri in diretta tv : “Due donne intrappolate in casa durante l’eruzione” : Ancora un'altra scoperta negli Scavi Archeologici di Pompei, nella "casa del Giardino Incantato". Si tratta di due scheletri, uno dei quali probabilmente di una donna, riportati alla luce e mostrata in anteprima mondiale tv dalle telecamere de La Vita in diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.Continua a leggere