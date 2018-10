Pomeriggio 5 | ex marito della Marchesa | “Lei era professoressa”

lanostratv

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) LaD’Aragona nella bufera: parla l’exCinque E’ appena finita una nuova puntata di5. E se nella prima partetrasmissione Barbara d’Urso ha parlato dei fatti più importanti di cronaca, nella seconda ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti a dibattere di tale argomento, tra i quali l’exMarchsa D’Aragona. Quest’ultima, come molti sapranno, è finita nell’occhio del ciclone in quanto è stata accusata da più parti di non avere mai avuto un titolo nobiliare, ma di aver mentito a tutti per crearsi un personaggio televisivo. A tal proposito l’ex, oggi ospite nel rotocalco quotidiano condotto dalla d’Urso, ha fatto una nuova rivelazione sulla sua ex moglie, che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto l’uomo? Ad una sbigottita Barbara ...