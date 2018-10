Pomeriggio 5 | Barbara D' Urso in versione cannibale | share | si mangia La Vita in Diretta

Pomeriggio 5 - la rivista di Barbara D’Urso : prezzo - contenuti e rubriche : Barbara D’Urso lancia la nuova rivista di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso, la regina del Pomeriggio di Canale 5 è pronta a lanciare una novità che sicuramente sarà gradita dall’intero pubblico di Pomeriggio 5. Attraverso un comunicato, infatti, proprio nelle scorse ore, la produzione del programma pomeridiano ha reso nota la notizia dell’uscita di un magazine. […] L'articolo Pomeriggio 5, la rivista di Barbara ...

Barbara D'Urso - guerra di ascolti con Domenica In : 'Domenica Live è il programma più visto del Pomeriggio di ieri' : Barbara D'Urso festeggia sui social gli ascolti di ieri. Continua, infatti, la guerra a colpi di audience con l'altra signora della Domenica Mara Venier. La conduttrice di Domenica Live ha pubblicato ...

Ubriaca e arrestata per lesioni invoca Barbara D’Urso : ‘Questo caso finirà a Pomeriggio Cinque’ : Barbara D’Urso punto di riferimento e faro nella notte anche quando la mente è offuscata dai fumi dell’alcol. È quello che si può dire parlando di una donna 51enne di Milano che, arrestata per lesioni e resistenza e sanzionata per ubriachezza, ha risposto alle forze dell’ordine che le mettevano le manette ai polsi: “Conosco Barbara D’Urso, questo caso finirà a Pomeriggio Cinque”. È successo in un bar del ...

Pomeriggio 5 - il Ken Umano si confessa da Barbara D'Urso : la verità sconcertante sul suo arresto : Rodrigo Alves , conosciuto ai più come il Ken Umano, ha rivelato a Barbara D'Urso i motivi del suo arresto , avvenuto ieri, giovedì 11 ottobre, . 'Ciao Barbara, sono appena arrivato a Londra - ha ...

RODRIGO ALVES ARRESTATO/ Video - il Ken umano in manette : le parole di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : Dopo avere guardato il passaporto di RODRIGO ALVES, la polizia lo ha fermato e ARRESTATO perché la sua faccia non corrisponde a quella che compare sul documento.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Pomeriggio Cinque : «Si fece una pugnetta per telefono» - il dettaglio imbarazza Barbara D’Urso – Video : Pomeriggio Cinque “Si fece una pugnetta per telefono“. Lo scabroso dettaglio è emerso in diretta a Pomeriggio Cinque, facendo sobbalzare Barbara D’Urso dalla poltrona. Nella puntata di ieri del programma da lei condotto, la conduttrice stava ascoltando la testimonianza della signora Elvira sulla presunta relazione segreta che quest’ultima avrebbe avuto con un prete per vent’anni. Nel suo racconto, però, la donna si ...

Pomeriggio 5 - nuova frecciatina per Alfonso Signorini? Barbara d’Urso specifica : Pomeriggio 5, nuova frecciatina ad Alfondo Signorini? Signoretti attacca e Barbara d’Urso risponde Alfonso Signorini, anche se indirettamente, continua ad essere al centro delle critiche a Pomeriggio 5. A bacchettare questa volta il direttore di Chi, però, è stato un altro noto giornalista, ovvero: Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo TV). Quest’ultimo, nello specifico, dopo aver […] L'articolo Pomeriggio 5, nuova ...

Mara Venier vs Barbara D’Urso : qual è la domenica Pomeriggio «originale»? : Mara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierAmiche per la pelle, compagne di balera, regine di Stories al bacio. Meno di un mese fa Barbara D’Urso e Mara Venier rilasciavano interviste in cui dicevano che battersi con due programmi diversi la domenica pomeriggio non avrebbe scalfito il loro rapporto, «tanto vincerà lei» dichiaravano l’una nei confronti dell’altra e ...

Domenica Live - Barbara D’Urso : «Noi siamo la vera originale domenica Pomeriggio» – Video : Barbara D'Urso - domenica Live La vera domenica pomeriggio in tv va in onda su Canale 5. A dirlo, senza troppi giri di parole, è Barbara D’Urso. Ieri, durante i saluti finali a domenica Live, la conduttrice ha tenuto a ribadire ai telespettatori un concetto a lei chiarissimo: “Sapete perché vi amo? Perché noi siamo la vera originale domenica pomeriggio“. Barbara ha così colto l’occasione per ringraziare il ...