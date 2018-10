Pneumatici e guida in Inverno su neve e ghiaccio situazioni al limite

laragnatelanews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Le autovetture che normalmente acquistiamo hanno di primo equipaggiamento le cosiddette gomme estive. Le “normalissime” gomme d’uso ordinario. Normalissime si fa per dire. Glidevono garantire per aderenza, grip sul bagnato, su fondi scivolosi, e devono cercare di adattarsi alle diverse caratteristiche dei fondi stradali. Le Carcasse dei moderniRadiali sono evoluti nel tempo diventando leggeri e resistenti, e specializzandosi nei battistrada nei diversi campi d’applicazione. Le vetture devono molto delle loro prestazioni proprio a queste appendici, che sono poi sempre poco considerate, ma di fatto, sono ciò che ci permette, di muoverci, di stare in strada e fermarci . Il Battistrada, cioè ciò che realmente porta al contatto della ruota a terra, determina insieme alla struttura il carattere che la vettura può assumere, il comportamento. Gomme con disegni ...