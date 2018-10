Plastica | Parlamento Ue verso lo stop ai prodotti usa e getta M5s a favore | Lega chiede

Dal parlamento Uk stop alla Plastica monouso : Continua la guerra del Regno Unito alla plastica usa e getta. Il parlamento britannico ha infatti annunciato che in tutti i suoi uffici verrà introdotta una nuova gamma di prodotti compostabili destinata a sostituire quelli in plastica attualmente in uso. Camera dei Comuni e Camera dei Lord disporranno di stoviglie, tazze e coperchi per il caffè, contenitori per zuppe e alimenti da asporto, scatole per insalate e cannucce realizzati con ...